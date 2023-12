Bích Thùy tỏa sáng giúp đội nhà dẫn đầu giải bóng đá nữ quốc gia 2023

Thất bại trước Than KSVN càng khiến Hà Nội I quyết tâm hơn trong trận đấu gặp Sơn La. Thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn nhanh chóng có được điều mình cần. Phút thứ 5, Biện Thị Hằng sút xa rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho đội bóng Thủ đô. Có được bàn thắng, áp lực tâm lý của Hà Nội I như được cởi bỏ. Phút 20, Vạn Sự bị hậu vệ Sơn La phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm đá phạt đền, Hải Linh dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Hà Nội I. Bất chấp việc để thua sớm, Sơn La vẫn chơi quyết tâm và chờ đợi cơ hội để phản công. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, nỗ lực của Sơn La đã được đền đáp. Từ đường chuyền thông minh của đồng đội, Lò Thị Thảo thoát xuống và loại bỏ thủ thành Nguyễn Thị Loan, cô dứt điểm vào lưới trống rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Sơn La.

Không muốn để mất điểm, Hà Nội I gây ra sức ép rất lớn lên phần sân của Sơn La. Lợi thế ấy được cụ thể hóa bằng cú đúp bàn thắng của Thanh Thảo ở các phút 85 và 90. Chung cuộc, Hà Nội I giành chiến thắng trước Sơn La với tỉ số 4-1.

Trận đấu cùng giờ (14h30) trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, TPHCM I gặp thử thách lớn mang tên Phong Phú Hà Nam. Nhưng rồi, hàng thủ chơi không tập trung khiến Phong Phú Hà Nam phải trả giá. Phút 19, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Thùy dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho TPHCM I.

Có được lợi thế về mặt tỉ số, TPHCM I thi đấu tập trung. Phong Phú Hà Nam có được một vài cơ hội nhưng họ không thể tận dụng. Bản lĩnh trận mạc của Thùy Trang, Bích Thùy, Kim Thanh giúp TPHCM I và có được 3 điểm quý giá, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu.

Ở trận đấu còn lại trên sân PVF, Than KSVN gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi lùi sâu của Hà Nội II. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, đội bóng vùng mỏ loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương nhưng bất thành. Quyết tâm giành 3 điểm, HLV Đoàn Minh Hải đưa tiền vệ Nguyễn Thị Vạn vào sân. Cầu thủ này mang đến nhiều nét tích cực cho Than KSVN.

Phút 56, sau nỗ lực của Nguyễn Thị Vạn, Thu Phương tạt bóng để Thúy Hằng dứt điểm ở cự li gần mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN. Sự trở lại của Thúy Hằng giúp Than KSVN vơi bớt nỗi lo trên hàng công. Thầy trò HLV Đoàn Minh Hải chơi tốt trong khoảng 30 phút cuối trận nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với kết quả 1-0 dành cho Than KSVN.

Trận đấu cuối cùng của vòng 6 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và TP.HCM II. Thái Nguyên T&T rất khao khát có được một chiến thắng và họ lập tức tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút 33, từ đường chuyền của Minh Chuyên, Nguyễn Thị Chuyền dứt điểm rất kĩ thuật khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T.

4 phút sau, Ngọc Ánh sút bóng ở cự li gần nhân đôi cách biệt cho Thái Nguyên T&T. Trong hiệp 2, các học trò của HLV Đoàn Việt Triều tiếp tục dồn ép TP.HCM II nhưng họ không thể ghi thêm bàn thắng. Tuy vậy, tỷ số 2-0 đủ để làm Thái Nguyên T&T hài lòng.