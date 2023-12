Hấp dẫn cuộc đua ngôi đầu ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

Loạt trận đấu lúc 15h00 của vòng 9 chứng kiến cuộc đọ sức hấp dẫn giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam. Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Nguyên T&T là đội chơi chủ động và có thế trận tốt hơn. Các học trò của HLV Đoàn Việt Triều tự tin tấn công và khiến đối thủ nhiều lần gặp sóng gió.

Tuy nhiên, khoảng trống ở hàng thủ khiến cho đội bóng xứ chè phải trả giá. Phút 28, từ quả tạt bóng bên phía cánh trái của Vũ Thị Hoa, Lưu Hoàng Vân tận dụng sai lầm của thủ môn bên phía Thái Nguyên T&T để đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

Không chấp nhận kết quả thua trận, Thái Nguyên T&T tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. 12 phút sau, Thái Nguyên T&T đưa bóng vào lưới Phong Phú Hà Nam, sau cú đánh đầu của Nguyễn Thị Chuyền. Đáng tiếc, một đồng đội của cô đã bị bắt lỗi việt vị trong tình huống này.

Hiệp 2 là quãng thời gian hàng thủ Phong Phú Hà Nam không còn đứng vững. Phút 68, Lê Hoài Lương chọc khe rất hay để Nguyễn Thị Chuyền thoát xuống bên phía cánh trái. Hậu vệ này dứt điểm uy lực gỡ hòa 1-1 cho Thái Nguyên T&T. Phút 80, từ pha đá phạt của Thúy Nga, các cầu thủ Thái Nguyên T&T hai lần dứt điểm trúng khung gỗ.

Ở tình huống sau đó, Ngọc Uyên đưa bóng về lưới nhà với nỗ lực cản phá của mình, bàn thắng được tính cho Thái Nguyên T&T. Chung cuộc, Thái Nguyên T&T lội ngược dòng và thắng Phong Phú Hà Nam với tỉ số 2-1.

Trận đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa TPHCM I và TPHCM II. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, TP.HCM I sớm dẫn trước đối thủ cùng thành phố với tỉ số 3-0 bằng các bàn thắng của Thu Thảo, Hồng Nhung và Tuyết Ngân. Phút 21, TPHCM II có bàn gỡ do công của Kim Hoa. Thời gian còn lại của trận đấu, TPHCM I ép sân và có thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 6-1.

Ở loạt trận 17h00, Sơn La gặp thử thách khó khăn mang tên Than KSVN. Tuy nhiên, đội bóng miền sơn cước chơi quyết tâm, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Họ cố gắng hạn chế nhiều pha tấn công ở tốc độ cao của Than KSVN, nhưng nỗ lực ấy chỉ hiệu quả đến phút 41. Từ pha đi bóng của Trúc Hương, Thúy Hằng tận dụng cơ hội băng vào dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN.

Tuy nhiên, Sơn La cho thấy họ không dễ bị đánh bại khi có pha đáp trả một phút sau đó, đáng tiếc cú sút xa uy lực của Thu Phương dội xà ngang khung thành Than KSVN. Bước sang hiệp 2, Than KSVN sớm có bàn nhân đôi cách biệt do công của Thu Phương ở phút 54. Thời gian còn lại, đội bóng vùng mỏ nỗ lực ghi thêm bàn thắng nhưng không thành công. Dẫu vậy, 3 điểm trước Sơn La giúp Than KSVN giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 9.

Ở trận đấu 17h00 đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra khi Hà Nội I dễ dàng đánh bại Hà Nội II. Trong hiệp đấu đầu tiên, Kim Anh lập cú đúp chỉ sau 12 phút bóng lăn. Sau đó, Hà Nội I có thêm 3 bàn thắng, ấn định kết quả 5-0.