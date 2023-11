Động thái giúp Madam Pang thâu tóm quyền lực ở bóng đá Thái Lan

Theo nguồn tin từ tờ Siam Sport, Chủ tịch đương nhiệm của FAT, Somyot Poompanmoung, thông báo sẽ từ chức sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng 2/2024. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử cho vị trí Chủ tịch FAT vào ngày 8/2/2024.

Chủ tịch đương nhiệm của FAT, Somyot Poompanmoung, thông báo sẽ từ chức sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng 2/2024 sau nhiều bê bối trong thời gian qua (Ảnh: FAT).

Tờ Siam Sport viết: "Đơn đăng ký ứng cử chức Chủ tịch FAT được nhận từ hôm nay (24/11) đến ngày 9/12. Từ ngày 11/3/2024, FAT sẽ chính thức có Chủ tịch và ủy ban điều hành mới, bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm từ năm 2024 đến 2028".

Trong đó, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam (biệt danh Madam Pang), được xem là ứng cử viên số một cho ghế Chủ tịch FAT. Cách đây một tháng, nữ tỷ phú này đã chính thức thông báo tranh cử ghế Chủ tịch.

Bà sẽ nhận được sự ủng hộ của hai nhân vật quyền lực của bóng đá Thái Lan là Chủ tịch CLB Buriram United, Newin Chidchob, và Chủ tịch CLB Pathum United, Khun Pavin Bhirombkhadi.

Madam Pang đang là chủ sở hữu của CLB Port, đội bóng hàng đầu Thái Lan ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu như nhậm chức Chủ tịch FAT, nữ tỷ phú sẽ phải "hy sinh quyền lợi" ở CLB khi phải nhường ghế này cho một người khác.

Điều đáng nói, Madam Pang đã khẳng định quyền lực của mình khi đứng ra sa thải HLV Mano Polking (vốn là công việc của Liên đoàn bóng đá Thái Lan). Bà cũng là người đứng ra thương lượng và bỏ tiền túi đền bù cho HLV người Brazil.

Madam Pang có khả năng rất cao sẽ kế vị ghế Chủ tịch FAT (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn ở vụ bổ nhiệm HLV Masatada Ishii, Madam Pang vẫn chưa thảo luận chi tiết với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Do đó, người hâm mộ chưa rõ HLV người Nhật Bản sẽ ký hợp đồng ngắn hạn hay lâu dài. Nguyên nhân bởi nhiệm kỳ của các quan chức FAT sẽ kết thúc vào tháng 2/2024. Chỉ tới sau khi nhiệm kỳ mới bắt đầu, FAT mới chốt thời hạn hợp đồng của HLV Masatada Ishii.

Lý giải về quyết định bổ nhiệm HLV Masatada Ishii, Madam Pang cho biết: "Đối với vị trí HLV mới, chúng tôi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Masatada Ishii. HLV này sẽ đảm nhiệm công việc ở đội tuyển Thái Lan ngay lập tức.

Lý do vì đội bóng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 4 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2026. Do đó, ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là lựa chọn người am hiểu bóng đá xứ Chùa vàng.

Masatada Ishii từng có kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan và Nhật Bản. Nên nhớ, Nhật Bản là đội bóng kiểu mẫu của bóng đá châu Á. Tôi tin HLV Masatada Ishii là người phù hợp với đội tuyển Thái Lan".