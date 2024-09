Đội tuyển Việt Nam thua 3 bàn trước tuyển Nga

Đội tuyển Việt Nam và Nga đều không tung ra sân đội hình mạnh nhất, có lẽ cả HLV Kim Sang Sik và HLV Valeri Karpin đều muốn sử dụng trận giao hữu này để thử nghiệm đội hình hơn là những toan tính về thắng thua. Về phía đội tuyển Việt Nam, các ngôi sao như Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Hải, Tuấn Anh… đều chỉ có mặt trên băng ghế dự bị, trong khi đó một số cầu thủ trẻ như Văn Trường, Hai Long hay những người chưa đặt được dấu ấn trên tuyển như Đinh Thanh Bình đã có cơ hội ra sân từ đầu.

Sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình. Đội tuyển Nga kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng hàng thủ của tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng thủ tốt, khiến đối phương không dễ tiếp cận khung thành của Văn Lâm. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 24, Musaev sau những động tác kỹ thuật khéo léo đã tạt bóng từ sát biên trái vào trong để Kuziaev đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số.

Kuziaev ghi bàn thắng mở tỷ số cho Nga (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Nga chơi tự tin hơn và có được nhiều đợt tấn công áp sát khung thành của Văn Lâm. Dẫu vậy, các cầu thủ Việt Nam đã bọc lót tốt, không để đối phương ghi bàn thắng thứ hai trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước vào hiệp hai, HLV Kim Sang Sik bắt đầu thay đổi người với sự xuất hiện của Tiến Linh, sau đó đến lượt Vĩ Hào, Tuấn Hải vào sân trong khoảng 15 phút đầu hiệp. Đáng tiếc, khi tuyển Việt Nam chưa tạo được dấu ấn trong phản công thì bàn thua thứ hai đã đến theo cách chẳng ai ngờ tới. Phút 62, Văn Thanh chuyền bóng về cho Văn Lâm, một đường chuyền không khó nhưng thủ thành của tuyển Việt Nam lại xử lý lỗi để bóng lăn vào lưới. Sai lầm sơ đẳng của Văn Lâm giúp Nga nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua thứ hai là dấu chấm hết cho hy vọng gỡ hòa của tuyển Việt Nam. Chơi khá nhàn nhã, tuyển Nga ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 77, Musaev đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của đồng đội. Ở những phút cuối trận, tuyển Việt Nam vùng lên và tạo ra một vài cơ hội uy hiếp khung thành Nga, đáng tiếc Vĩ Hào hay Tuấn Hải đều không thành công. Chung cuộc tuyển Nga thắng 3-0 trước Việt Nam.

Các cầu thủ Nga ăn mừng bàn thắng thứ ba vào lưới Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận tuyển Việt Nam gặp Nga

Tờ Football Predictions dự đoán: "Chúng tôi tin rằng đội tuyển Nga vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Họ có thể hướng tới chiến thắng dễ dàng và giữ sạch lưới trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang gặp vấn đề ở hàng công".

Tờ Nobartv (Indonesia) cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa đủ tầm để cạnh tranh với những đội bóng ở đẳng cấp châu Âu như Nga. Họ dự đoán HLV Kim Sang Sik sẽ tung ra sân sơ đồ 4-4-2 với Tiến Linh và Phan Văn Đức đá cao nhất.

Chuyên gia: "Tuyển Việt Nam gặp Nga có giá trị hơn trận đấu thông thường"

Cựu HLV Đoàn Minh Xương nhận xét: "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội tuyển Nga cũng là đội bóng có đẳng cấp cao hơn so với các đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Có thể hiện tại đội Nga gặp một số khó khăn, họ có vẻ yếu đi so với chính họ, nhưng nếu so với các đội bóng ở Đông Nam Á, cụ thể là so với đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Nga có đẳng cấp cao hơn hẳn.

Thành ra, đây không phải trận đấu để so sánh đôi bên, mà điều quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu như thế này, chính là chúng ta thu được những gì từ việc đối đầu với một đội có đẳng cấp châu Âu như đội tuyển Nga"

HLV Kim Sang Sik: "Tuyển Việt Nam không sợ hãi trước tuyển Nga"

HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ không sợ hãi trước Nga (Ảnh: Tuấn Bảo).

Nói về áp lực và mục tiêu khi đối đầu với việc đối đầu với tuyển Nga vượt trội về mọi mặt, HLV Kim Sang Sik tỏ ra khá bình thản: "Tôi biết Nga là một đội tuyển mạnh. Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn, nhưng đó cũng là thử thách thực sự cho đội tuyển Việt Nam. Không cần quan tâm đối thủ mạnh như thế nào, điều chúng tôi quan tâm là không được sợ hãi và phải tiến lên giành kết quả tốt".

Chia sẻ về việc sử dụng đội hình thi đấu với Nga, HLV Kim Sang Sik cho biết có những khó khăn nhất định về thể lực cầu thủ và bật mí có khả năng sẽ thử nghiệm đội hình. Ông nói: "Ở các trận đấu gặp Philippines và Iraq, hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều có thể trạng tốt do vừa khép lại mùa giải tại V-League. Hiện tại, các cầu thủ của tôi không thi đấu nhiều nên không chắc đủ thể lực thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dẫu vậy, chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chuẩn bị hết sức mình.

Đợt này chúng tôi có sự góp mặt của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Hai Long. Hai trận đấu trước, tôi dùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, còn ở trận đấu tới có thể tôi sẽ dùng nhiều cầu thủ trẻ bởi họ là tương lai của bóng đá Việt Nam".