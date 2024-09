Chuyên gia: "Tuyển Việt Nam gặp Nga có giá trị hơn trận đấu thông thường"

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Nga, trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam?

- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội tuyển Nga cũng là đội bóng có đẳng cấp cao hơn so với các đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Nga tập luyện làm quen sân Mỹ Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Có thể hiện tại đội Nga gặp một số khó khăn, họ có vẻ yếu đi so với chính họ, nhưng nếu so với các đội bóng ở Đông Nam Á, cụ thể là so với đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Nga có đẳng cấp cao hơn hẳn.

Thành ra, đây không phải trận đấu để so sánh đôi bên, mà điều quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu như thế này, chính là chúng ta thu được những gì từ việc đối đầu với một đội có đẳng cấp châu Âu như đội tuyển Nga.

Có nghĩa là việc đá giao hữu với đội tuyển Nga mang lại nhiều giá trị cho đội tuyển Việt Nam?

- Giá trị của đội tuyển Nga, theo tôi, còn lớn hơn giá trị của một trận đấu thông thường. Bản thân đội bóng này vốn đã tạo ra sức hút với các đội tuyển ở Đông Nam Á.

Ví dụ như việc thời gian gần đây chúng ta không thi đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Thái Lan, nhưng khi mời được đội tuyển Nga đến Việt Nam, chúng ta cũng gần như ngay lập tức mời được Thái Lan.

Sự có mặt của đội tuyển Nga là chất xúc tác giúp Thái Lan đồng ý sang Việt Nam đá giao hữu (Ảnh: FAT).

Việc đội tuyển Nga có mặt tại Hà Nội không chỉ tạo sức hút với đội tuyển Việt Nam, mà còn tạo sức hút với giới bóng đá Thái Lan. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng đồng ý sang Việt Nam đá giao hữu đợt này, một phần nguyên nhân rất quan trọng là vì có đội tuyển Nga.

Quay lại với đội tuyển Việt Nam, ông đánh giá thế nào về thành phần các cầu thủ được gọi lên đội tuyển, chuẩn bị cho các trận đấu với Nga và Thái Lan?

- Thành phần đội tuyển lúc này mang đôi chút phong cách của HLV Park Hang Seo trước đây, hướng đến sự an toàn về đội hình, rồi mới tính đến các khả năng khác.

Tôi cho rằng ngoài các vị trí vắng mặt vì chấn thương, hầu hết các cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam thế hệ hiện tại đều đã có mặt ở đội tuyển.

Chỉ có một trường hợp tôi hơi tiếc là trung vệ Trần Đình Trọng không được gọi lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan. Ngoài trường hợp này những cái tên còn lại không khiến tôi ngạc nhiên.

Thành phần đội tuyển Việt Nam lúc này gồm hầu hết các cầu thủ tốt nhất nước (Ảnh: Tiến Tuấn).

Còn về việc đội tuyển lần này không có sự góp mặt của bất kỳ tân binh nào, theo ông nguyên nhân do đâu?

- Chúng ta vẫn có một số gương mặt tạm gọi là trẻ như Văn Tùng, Văn Trường, Vĩ Hào, đó là những cầu thủ được đôn lên từ đội tuyển U23 từng tham dự giải U23 châu Á năm nay. Riêng chuyện tìm tân binh, hiểu theo nghĩa chưa lần nào được gọi vào đội tuyển, với bóng đá Việt Nam lúc này không dễ.

Về mặt chủ quan, sau thế hệ của những cầu thủ tài năng (Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, rồi sau này là thế hệ của Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Linh, Văn Hậu), không phải lúc nào bóng đá Việt Nam cũng sản sinh ra dàn cầu thủ trẻ ở trình độ cao.

Đây là đặc thù của các nền bóng đá có trình độ không cao, giống như nền bóng đá Việt Nam. Chứ hiện tượng này không chỉ xảy ra với riêng chúng ta, ở chỗ việc sản sinh ra các tài năng khó mang tính liên tục.

Còn về mặt khách quan, HLV Kim Sang Sik đến với bóng đá Việt Nam trong bối cảnh mùa bóng cũ 2023-2024 gần kết thúc, còn mùa bóng mới 2024-2025 chưa bắt đầu, nên bản thân ông Kim Sang Sik chưa có nhiều điều kiện đi khắp các sân cỏ trong nước xem các trận đấu của bóng đá nội, chưa thể ngay lập tức phát hiện nhiều nhân tố mới.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!