Đội tuyển Việt Nam hội quân, xét nghiệm Covid-19 chờ đấu Malaysia, UAE

Dân trí Ngày 7/5, đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã giữ bí mật danh sách tới những phút cuối, và chỉ công bố vào chiều hôm qua, sau khi vòng 13 V-League phải tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Đáng chú ý, thủ thành Đặng Văn Lâm không có tên. Được biết, Văn Lâm được đặc cách tập trung muộn. Thủ thành Việt kiều sẽ từ Nhật Bản di chuyển thẳng sang UAE để hội quân với đội tuyển Việt Nam chứ không về nước.

Quế Ngọc Hải hội quân cùng các đồng đội tại Hà Nội.

Trong khi Đặng Văn Lâm không có tên, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã được thầy Park triệu tập. Chân sút CLB Long An đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải hạng Nhất, với 5 bàn thắng.

Ngoài ra, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đã có tên. Hậu vệ CLB Hà Nội đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục sau ca phẫu thuật. Hiện Văn Hậu đang ở giai đoạn điều trị cuối cùng, và anh đang rất khao khát được trở lại sân cỏ.

Duy Mạnh trở lại ĐTQG sau thời gian dài chữa trị chấn thương.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo vẫn tin tưởng ở những học trò cũ như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng...

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho một vài gương mặt trẻ lần đầu lên tuyển như Văn Phong, Văn Xuân, Văn Long...

Quang Hải là cái tên không thể thiếu trong những đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò Park Hang Seo hội quân tại Hà Nội và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10/5 đến ngày 26/5, sau đó sẽ lên đường sang UAE vào tối cùng ngày bằng chuyên cơ.

Tuy nhiên, do các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021 tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19 nên kế hoạch tập trung đội tuyển cũng được điều chỉnh. Theo đó, đội tuyển sẽ hội quân bắt đầu hội quân vào ngày 7/5.

Đội tuyển Việt Nam hội quân sớm hơn kế hoạch.

Trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được xét nghiệm realtime RT-PCR để phòng ngừa Covid-19. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế SL Nghệ An do trở thành F2 của bệnh nhân Covid-19 và đang thực hiện cách ly cùng CLB chủ quản, nên sẽ chỉ hội quân cùng đội tuyển sau khi được đảm bảo về an toàn dịch bệnh.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam được lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19.

Quang Hải và các đồng đội xét nghiệm Covid-19.

HLV Park Hang Seo và Văn Hậu.

Các nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 cho HLV Park Hang Seo.

Nhằm đáp ứng công tác chuyên môn của đội tuyển trong thời gian tập huấn tại UAE, VFF liên hệ để thầy trò HLV Park Hang Seo có 1 trận đấu giao hữu mang tính "tổng duyệt" vào ngày 31/5. Nếu không có gì thay đổi, quân xanh của tuyển Việt Nam là Jordan.

Sau 5 trận đấu tại bảng G, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm).

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay (7/5), các thành viên BHL đội tuyển đã hoàn thành mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần thứ 2 (mũi tiêm nhắc lại). Các cầu thủ do tiêm đợt sau nên sẽ thực hiện mũi tiêm nhắc lại trong vòng 2 tuần tới để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai lần tiêm.

Thùy Linh