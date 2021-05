7 cầu thủ lên đội tuyển, HLV Kiatisuk nói điều bất ngờ với thầy Park

Dân trí HLV Kiatisuk cho biết những cầu thủ HA Gia Lai lên tuyển trong đợt tập trung lần này chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông dành tặng cho HLV Park Hang Seo trước chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, không có gì ngạc nhiên khi CLB HA Gia Lai nhà bầu Đức là một trong những đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ Việt Nam nhất.

Trong số này có thể kể tên các trụ cột như Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng.

Với quân số lên tới 7 cầu thủ, HA Gia Lai là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, theo chia sẻ của HLV Kiatisuk, ông đã giúp Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… có phong độ tốt nhất để cùng HLV Park Hang Seo chinh phục vòng loại World Cup 2022.

HLV Kiatisuk tin tưởng các học trò sẽ thành công khi khoác áo đội tuyển Việt Nam.

"Nhiệm vụ của tôi là làm sao để các cầu thủ HA Gia Lai có thể lực tốt nhất, phong độ tốt nhất khi họ lên phục vụ đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Nhiệm vụ ở ĐTQG là vô cùng lớn lao. HA Gia Lai tự hào vì có nhiều cầu thủ được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Các học trò của tôi đều là những cầu thủ chuyên nghiệp và tôi hy vọng sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á", HLV Kiatisuk nhấn mạnh.

Cũng theo chiến lược gia người Thái Lan, trong khi các cầu thủ trụ cột làm nhiệm vụ ở ĐTQG, số còn lại ở nhà vẫn tập luyện chăm chỉ bình thường để chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa giải. HA Gia Lai không phải lo lắng về việc mất cân bằng lực lượng vì 7 cầu thủ lên tuyển.

"Trước mắt, chúng tôi còn một trận đấu với Than Quảng Ninh nữa là kết thúc giai đoạn một. Nhìn chung, HA Gia Lai đã cơ bản hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 của mùa giải này. Còn muốn hướng mục tiêu cao hơn, chúng tôi phải nỗ lực chơi tốt ở 6 trận đấu còn lại. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng nhiều hơn nữa", cựu danh thủ Thái Lan nói.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk, các cầu thủ của HA Gia Lai đều có phong độ tốt nhất. Trường hợp của Tuấn Anh bị chấn thương đã được "Zico Thái" giữ gìn, chỉ tung vào sân ở những phút cuối trận. Điều này giúp Tuấn Anh vừa không bị tái phát chấn thương, vừa giúp anh nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng.

Trước khi chia tay các học trò được gọi lên đội tuyển, HLV Kiatisuk dặn dò: "Sự thành công của 7 bạn trên đội tuyển là niềm tự hào của CLB HA Gia Lai và của chính bản thân tôi.

Bởi tôi đến để giúp các bạn hoàn thiện chính mình, để làm tốt nhất những điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong muốn. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất trong lần tập trung này của đội tuyển Việt Nam".

Chiều ngày 6/5, công ty VPF chính thức phát đi thông báo vòng 13 V-League 2021 buộc phải tạm hoãn, do cả đội SL Nghệ An được xác định là F2 của hai ca tái dương tính với Covid-19 tại Hà Tĩnh.

Với việc tạm dừng V-League, thầy Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải họp khẩn để thay đổi kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ hội quân ngay từ ngày 7/5 tại Hà Nội (kế hoạch dự kiến ban đầu tập trung từ ngày 10/5).

Trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ được xét nghiệm realtime RT-PCR để phòng ngừa Covid-19. Riêng 3 cầu thủ thuộc biên chế SL Nghệ An do trở thành F2 của bệnh nhân Covid-19 và đang thực hiện cách ly cùng CLB chủ quản, nên sẽ chỉ hội quân cùng đội tuyển sau khi được đảm bảo về an toàn dịch bệnh.

Dự kiến ngày 26/5, đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE bằng chuyên cơ, để chính thức gia nhập cuộc đua tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng có trận giao hữu với đội tuyển Jordan vào ngày 31/5 trước khi đấu Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE ngày 15/6.

Thùy Linh