Ngược dòng thắng đậm Indonesia, tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCĐ

Sau trận thua trước Thái Lan trong trận bán kết giải futsal nữ châu Á, tuyển futsal nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia ở trận tranh hạng ba. Đây là đối thủ từng thất bại trước thầy trò HLV Đình Hoàng ở chung kết SEA Games 33.

Tuyển futsal Việt Nam thắng đậm 4-1 trước Indonesia (Ảnh: VFF).

Thêm một lần, tuyển futsal nữ Việt Nam đã gieo sầu cho đối thủ. Sau 40 phút thi đấu, các cô gái của chúng ta đã giành chiến thắng 4-1 trước Indonesia và giành tấm Huy chương đồng (HCĐ) giải đấu.

Bước vào trận đấu này, hai đội nhập cuộc khẩn trương. Họ đều có cơ hội về phía khung thành của nhau nhưng không thể tận dụng thành công các cơ hội. Hiệp 1 không chứng kiến bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, tình hình thay đổi hoàn toàn. Phút 21, Indonesia đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm rất căng của Rusdiana từ tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, bàn thua này đã giúp tuyển futsal Việt Nam thức tỉnh. Chúng ta liên tiếp có được bàn thắng vào lưới Indonesia. Phút 24, Thanh Ngân cướp bóng từ giữa sân và có pha đột phá táo bạo, trước khi dứt điểm tung lưới đối thủ.

Phút 26, từ pha xử lý của Biện Thị Hằng, Thùy Trang có pha dứt điểm rất nhanh tung lưới của Indonesia, nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ 1 phút sau, tuyển futsal Việt Nam có pha phản công mẫu mực. Thu Xuân nhả bóng cho Biện Thị Hằng dứt điểm uy lực bằng chân trái tung lưới đối thủ.

Trong những phút cuối, Indonesia chơi power-play (thủ môn dâng lên tấn công). Tuyển futsal nữ Việt Nam đã đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ. Không những vậy, phút 39, Phương Anh dễ dàng dứt điểm tung lưới Indonesia, ấn định tỷ số 4-1 cho tuyển futsal nữ Việt Nam.