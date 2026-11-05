Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cesc Fabregas tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng trong lần đầu tiên tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, bằng màn trình diễn xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay với chiến thắng kỷ lục trên sân khách ở vòng 4 UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam).

Sau chiến thắng đậm 4-1 trước Man Utd ở vòng đấu trước, Como đã đạt đến một đẳng cấp mới trong trận gặp Lens khi có tới 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn.

Tiền đạo Anastasios Douvikas tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Lens (Ảnh: Getty).

Tiền đạo Anastasios Douvikas của đội bóng ở Serie A tỏa sáng khi lập cú đúp trong hiệp 1 trước khi Nico Paz ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Ở hiệp 2, Como tiếp tục chơi bùng nổ khi ghi thêm 6 bàn thắng nữa để ghi tên mình vào lịch sử. Douvikos hoàn thành cú hat-trick của mình, trong khi Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina và Matteo Papaccioli đều ghi bàn cho đội bóng của HLV Fabregas.

Ruben Aguilar ghi bàn ở phút 65, mang về bàn thắng danh dự cho Lens, giúp trận đấu kết thúc với tỷ số 9-1.

Lần đầu tiên sau 45 năm ở Cúp C1 châu Âu chứng kiến trận đấu có 9 bàn thắng được ghi trên sân khách (Ảnh: EPA).

Kết quả này giúp Como leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng vòng bảng UEFA Champions League 2026-2027 với chiến thắng thứ ba trong bốn trận đấu, đồng thời lập được nhiều kỷ lục tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Chiến thắng với cách biệt 8 bàn của Como đã san bằng kỷ lục chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Champions League, khi trước đó Liverpool và Real Madrid đều từng giành chiến thắng với tỷ số này (8-0) trước Besiktas và Malmo lần lượt vào năm 2007 và 2015.

Trong khi đó, Como cũng trở thành đội bóng thứ hai sau Bayern Munich ghi được 9 bàn thắng trong một trận đấu. "Hùm xám" từng giành chiến thắng hủy diệt 9-2 trước Dinamo Zagreb ở mùa giải 2024/25 - trong đó Harry Kane ghi tới bốn bàn thắng trong trận đấu đó.

HLV Fabregas gây ấn tượng khi dẫn dắt Como lần lượt đánh bại RB Leipzig, Man Utd và Lens ở đấu trường Champions League (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên Como là đội đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League (giải đấu đổi tên thành Champions League vào năm 1992) ghi được 9 bàn thắng trong một trận đấu trên sân khách và là đội đầu tiên làm được điều này trong suốt 45 năm qua tại Cúp C1 châu Âu.

Feyenoord là đội cuối cùng làm được điều đó, khi họ thắng Olympiakos Nicosia với tỷ số 9-0 vào tháng 9/1971.

Trong khi đó, thất bại nặng nề này của Lens là trận thua kỷ lục tại Champions League đối với một CLB Pháp và là trận thua thứ ba liên tiếp của họ trong mùa giải này. Hiện tại, Lens đang đứng ở vị trí thứ 33 trên tổng số 36 đội tại Champions League sau bốn trận đấu với chỉ ba điểm.