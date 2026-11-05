Hành quân đến sân của đội bóng Hy Lạp AEK Athens, Real Madrid thể hiện quyết tâm chiến thắng. HLV Jose Mourinho tung ra sân đội hình gồm các tiền đạo Diomande, Vinicius Junior, Mbappe còn Bellingham đảm trách nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi.

Real Madrid đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước AEK Athens (Ảnh: Reuters).

Real Madrid khởi đầu không tốt, hàng thủ tỏ ra thiếu chắc chắn và ở phút 12, Aboubakary Koita nhận đường chuyền của Luka Jovic rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Thibaut Courtois giúp AEK Athens dẫn trước 1-0.

5 phút sau, Jovic có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú sút trong vòng cấm của anh bị Thibaut Courtois cản phá. Real Madrid dần lấy lại thế trận và Jude Bellingham đưa bóng vào lưới đội bóng Hy Lạp. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sức ép liên tục của Real Madrid đã được cụ thể hóa ở phút 32, từ quả tạt của Marc Cucurella, Bellingham xử lý khéo léo bằng gót chân rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Alberto Brignoli, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid. Những phút tiếp theo diễn ra với tốc độ chậm và hiệp 1 không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, Real Madrid gia tăng sức ép. Eder Militao và Kylian Mbappe lần lượt có cơ hội nhưng đều dứt điểm quá vội vàng. Bất ngờ đã xảy ra ở phút 75, AE Athens tấn công sắc nét và Koita kiến tạo để Stavros Pilios dứt điểm chính xác giúp đại diện Hy Lạp dẫn trước 2-1.

Real Madrid toàn thắng ở Champions League năm nay (Ảnh: Reuters).

Real Madrid tiếp tục thể hiện được bản lĩnh của đội bóng lớn, phút 78, Denzel Dumfries căng ngang thuận lợi từ cánh phải để Mbappe băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Đây cũng là trận đấu thứ 6 liên tiếp tiền đạo người Pháp ghi bàn cho Real Madrid.

Những phút tiếp theo diễn ra đầy kịch tính, phút 86, Mbappe dứt điểm cận thành nhưng bị thủ môn Brignoli cản phá xuất sắc. 4 phút sau, nhận đường chuyền từ Brahim Diaz, Federico Valverde tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid.

Cầu thủ AEK Athens mất bình tĩnh ở cuối trận và Koita nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi. Chiến thắng nghẹt thở này giúp Real Madrid giành trọn vẹn 12 điểm sau 4 lượt trận, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại UEFA Champions League năm nay..

Đội hình thi đấu

AEK Athens: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo, Koita, Arriaga, Kairinen (Varga 60'), Majer (Zini 53'), Jovic (Zubkov 88'), Gacinovic (Marin 60').

Bàn thắng: Koita (12'), Pilios (75').

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Militao, Rudiger, Cucurellla (Carreras 82'), Camavinga, Bernardo Silva (Endrick 67'), Bellingham (Espi 85'), Diomande (Valverde 67'), Vinicius Junior (Brahim Diaz 81'), Mbappe.

Bàn thắng: Bellingham (32'), Mbappe (78'), Valverde (90+2').