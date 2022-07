Djokovic tính đến khả năng không được dự US Open 2022

Trong cuộc phỏng vấn bên lề buổi lễ giới thiệu khu tổ hợp quần vợt của mình tại Visoko (Bosnia), Djokovic nói về tương lai ở US Open sắp tới: "Nếu được phép, tôi sẽ chơi ở US Open 2022. Nếu không, đó không phải ngày tận thế.

Tôi là vận động viên thể thao chuyên nghiệp và không can thiệp vào chính trị. Tôi có vị thế của mình và ủng hộ quyền tự do lựa chọn cá nhân. Tôi tôn trọng mọi người nên tôi hy vọng các bạn cũng tôn trọng quyết định của tôi".

Djokovic hoàn toàn thoải mái tâm lý nếu không được dự US Open 2022 (Ảnh: AP).

Chính phủ Mỹ (quốc gia tổ chức US Open) hiện yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh phải có hộ chiếu vaccine, điều Djokovic đã khẳng định bản thân sẽ không đáp ứng được. Cơ hội duy nhất để Djokovic dự US Open năm nay là Chính phủ Mỹ nới quy chế nhập cảnh, trước khi Grand Slam ở New York khởi tranh.

HLV Goran Ivanisevic cho biết Djokovic vẫn sẽ duy trì cường độ tập bình thường trong thời gian tới: "4 tuần trước khi Roland Garros diễn ra, Djokovic không đủ điều kiện tham dự. Nhưng sau đó hàng rào được dỡ bỏ và cậu ấy đã thi đấu tại đó. Chúng tôi hy vọng điều tương tự xảy ra ở US Open".

Djokovic đã bị trục xuất khỏi Australia hồi đầu năm nay do không tiêm vaccine Covid-19, khiến Nole không thể bảo vệ ngôi vô địch và Rafael Nadal là người đăng quang.

Trong năm nay, Djokovic đã lên ngôi vô địch Wimbledon và sở hữu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp, Ở US Open năm ngoài, Djokovic chỉ giành ngôi á quân khi thua Medvedev ở chung kết và lỡ cơ hội giành Calendar Slam (4 danh hiệu Grand Slam trong một năm dương lịch).