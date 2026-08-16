Djokovic tiết lộ vấn đề sức khỏe sau thất bại tại Cincinnati Open

Novak Djokovic đã tiết lộ một vấn đề sức khỏe kéo dài nhiều năm, gây khó khăn cho anh trong điều kiện nóng ẩm, sau thất bại bất ngờ trước Thiago Agustin Tirante tại Cincinnati Open vào sáng 16/8 (giờ Việt Nam). Tay vợt người Serbia cũng không cam kết chắc chắn về việc trở lại giải đấu này trong tương lai.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Djokovic dành phần lớn thời gian để giải thích về tình trạng sức khỏe đã ảnh hưởng đến anh trong những năm gần đây. "Tôi không cảm thấy dễ chịu trong trận đấu. Đây không phải lần đầu và tôi đoán cũng không phải lần cuối, nhưng mọi chuyện là vậy", Djokovic chia sẻ.

Djokovic bị loại ngay sau vòng hai Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Tay vợt người Serbia cho biết, điều kiện thời tiết nóng và độ ẩm cao tại Ohio (Mỹ) đã làm trầm trọng thêm vấn đề này. Djokovic nhấn mạnh đây không chỉ là việc thích nghi với thời tiết sau lần đầu trở lại Cincinnati kể từ năm 2023. "Đây là một vấn đề sức khỏe mà tôi đã gặp phải và nó làm phiền tôi trong vài năm qua. Nó gây ra rất nhiều vấn đề, đặc biệt khi thời tiết nóng và ẩm", anh nói.

Djokovic thừa nhận đã lường trước điều kiện thời tiết tại Cincinnati nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn những tác động của nó trong trận đấu. "Tôi đã dự đoán thời tiết sẽ ẩm, nhưng có tất cả những yếu tố như sự căng thẳng và mọi thứ liên quan khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đó là những gì đã xảy ra", anh giải thích.

Những phát biểu này của Djokovic đặc biệt đáng chú ý khi anh chuẩn bị hướng tới US Open, Grand Slam cuối cùng trong năm. Điều kiện thi đấu tại New York vào cuối mùa hè cũng thường nóng và có độ ẩm cao, đồng nghĩa tay vợt 39 tuổi có thể tiếp tục phải đối mặt với thử thách tương tự.

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, Djokovic cũng gây chú ý khi được hỏi liệu anh có trở lại Cincinnati trong tương lai hay không. Nhà vô địch ba lần tại giải đấu đã không đưa ra cam kết chắc chắn. "Tôi chắc chắn hy vọng sẽ trở lại, nhưng đáng tiếc là khả năng đó có vẻ thấp hơn. Hãy chờ xem tương lai mang lại điều gì", Djokovic nói.

Djokovic gặp vấn đề về sức khỏe khi tham dự Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Câu trả lời này tiếp tục cho thấy Djokovic chưa muốn đưa ra những tuyên bố cụ thể về kế hoạch thi đấu trong tương lai. Anh nhiều lần né tránh các câu hỏi liên quan đến thời điểm kết thúc sự nghiệp, dù đã bước sang tuổi 39.

Thất bại tại Cincinnati càng khiến những dấu hỏi về thể trạng của Djokovic xuất hiện trước US Open. Trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz cũng gặp những vấn đề riêng về thể lực, Djokovic từng được kỳ vọng có thể tận dụng cơ hội để hướng tới Grand Slam thứ 25.

Tuy nhiên, bản thân Djokovic giờ đây phải đối mặt với câu hỏi lớn hơn, đó là liệu cơ thể còn cho phép anh duy trì phong độ đỉnh cao trong giai đoạn cuối sự nghiệp hay không. Dù vậy, Djokovic vẫn sở hữu thành tích ấn tượng tại Cincinnati với 45 trận thắng và 13 thất bại. Anh từng ba lần đăng quang tại giải đấu và vẫn để ngỏ khả năng trở lại, dù thừa nhận điều đó ngày càng khó xảy ra.