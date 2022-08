Djokovic tích cực tập luyện, sẵn sàng thi đấu ở US Open

Novak Djokovic đang nghỉ hè tại Montenegro. Ngoài việc tập luyện chăm chỉ, Djokovic còn tích cực giao lưu với người hâm mộ. Trong một video được truyền thông Serbia đăng tải, Djokovic cởi trần đẩy xe ô tô để khoe thể lực, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên.

Trả lời báo giới Serbia trong buổi tập ở Montenegro, Djokovic tự tin: "Tôi đang làm mọi thứ để sẵn sàng ngay lập tức nếu được thi đấu ở Mỹ".

Djokovic vẫn bỏ ngỏ khả năng có thể dự US Open 2022 (diễn ra từ 29/8 đến 11/9).

Djokovic đã có 21 Grand Slam trong sự nghiệp và ba lần vô địch US Open. Anh đang là đương kim á quân US Open, sau khi thua Medvedev ở chung kết năm ngoái. Djokovic cũng lỡ cơ hội giành Calendar Slam năm 2021 khi trước khi thua ở chung kết US Open, anh liên tiếp vô địch Australian Open, Roland Garros và Wimbledon.

Nếu không thể dự Grand Slam cuối cùng trong năm tại New York, Djokovic có nguy cơ bị trừ 1200 điểm và bật khỏi top 10 ATP. Hiện tại, tay vợt người Serbia đang đứng thứ 6, kém người xếp thứ 5 Tsitsipas 230 điểm.

HLV Goran Ivanisevic chia sẻ về những khó khăn của Djokovic nếu Nole không dự US Open: "Chúng tôi đã thảo luận chuyện này và mục tiêu của Djokovic là thi đấu thêm 5 năm nữa. Cậu ấy muốn cán mốc 30 Grand Slam.

Tôi biết Djokovic có thể làm được, nếu không dính chấn thương. Việc lỡ một vài sự kiện không ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của Djokovic. Nếu không dự US Open, cậu ấy sẽ trở lại ở Davis Cup và Laver Cup".

Djokovic có tên trong danh sách đăng ký của Ban tổ chức giải US Open 2022. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh phải có hộ chiếu vaccine, do vậy Hiệp hội Quần vợt Mỹ khẳng định sẽ tuân theo quy định này và không can thiệp để ưu ái cho bất cứ tay vợt nào tới New York thi đấu.

Sau khi đoạt Wimbledon ngày 10/7, Djokovic cho biết không thay đổi quan điểm tiêm phòng. Anh sẽ chờ cơ hội góp mặt ở US Open khi Chính phủ Mỹ nới quy định nhập cảnh.