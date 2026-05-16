CLB Ninh Bình đánh bại SL Nghệ An, CLB Hải Phòng thắng ấn tượng

Gần như đã chắc suất trụ hạng V-League mùa này nên các cầu thủ SL Nghệ An khi đối đầu với CLB Ninh Bình ở vòng 23 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 16/5 trong tâm thế khá thoải mái.

Ngay phút thứ 7, Văn Lương có pha dứt điểm quyết đoán nhưng thủ thành Văn Lâm đã phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội khách. Phút 16, thủ thành Văn Lâm tiếp tục ghi điểm khi cản phá tình huống dứt điểm của Reon Moore ở góc hẹp.

Sau hơn nửa giờ bị ép sân, đội khách dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm về khung thành đối phương. Phút 31, Ninh Bình đưa được bóng vào lưới sau pha phối hợp giữa Friday và Gia Hưng, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đến phút 37, Hoàng Đức tung đường chọc khe đẳng cấp để Quốc Việt thoát xuống đối mặt thủ môn SL Nghệ An, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này lại đập trúng cột dọc bật ra ngoài một cách đáng tiếc. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, khi Ninh Bình đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng thì họ dính đòn "hồi mã thương" từ phía đội chủ nhà. Từ quả phạt góc của Karim Phi Long ở phút 66, Phan Bá Quyền bật cao đánh đầu cận thành hiểm hóc, không cho Văn Lâm cơ hội cản phá, đưa SL Nghệ An vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới trước nhưng đội khách vẫn chơi tự tin và thể hiện bản lĩnh sau bàn thua. Phút 82, đội khách được hưởng phạt đền và Geovane dễ dàng đánh bại thủ môn SL Nghệ An để gỡ hòa 1-1.

Chỉ đúng một phút sau, tiền đạo mới nhập tịch Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với cú vô lê cực nhanh, bóng đi qua hai chân thủ môn đội chủ nhà để hoàn tất cú đúp, giúp CLB Ninh Bình ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 ngay trên sân Vinh.

Ở trận đấu còn lại trên sân Lạch Tray tại vòng 23 LPBank V-League 2025-2026, đội chủ nhà Hải Phòng đã tạo "cơn mưa bàn thắng" khi đối đầu với Becamex TPHCM.

Phút 13, Hải Phòng đã có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của tiền đạo Luiz Antonio. Chân sút người Brazil tự tin đi bóng trước khi tung cú sút xa cực kỳ đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Trần Minh Toàn cơ hội cản phá.

Tuy nhiên đội khách có bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 4 phút sau đó. Sau pha dứt điểm của cầu thủ Becamex TPHCM, thủ môn Đình Triệu xử lý không tốt khiến bóng bật ra và Nguyễn Văn Anh nhanh chân đá bồi để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đến phút 27, đội trưởng Triệu Việt Hưng khiến khán giả trên sân Lạch Tray bùng nổ với cú sút xa đẳng cấp đưa đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn. Nhưng cũng chỉ 4 phút sau, Milos bên phía đội khách đáp trả bằng quả đá phạt từ khoảng cách gần 25m cực kỳ hiểm hóc để san bằng tỷ số 2-2, khép lại hiệp đấu đầu tiên đầy cảm xúc.

Ở hiệp 2, thế trận tiếp tục thuộc về đội chủ nhà. Phút 60, Trung Hiếu tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trận đấu khi nhận bóng ngoài vòng cấm, thực hiện động tác giả trước khi tung cú siết lòng tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-2.

Đến phút 75, Hữu Sơn lên tiếng với pha dứt điểm cực hiểm sát vòng cấm để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ sân Lạch Tray. Kết quả này giúp Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League với 31 điểm sau 23 vòng đấu, trong khi Becamex TPHCM tiếp tục chìm sâu trong áp lực ở cuộc đua trụ hạng.