Thể Công Viettel, Hà Nội FC thắng tưng bừng, HAGL bại trận

Dù phải thi đấu trên sân của đội đương kim vô địch Nam Định, nhưng Thể Công Viettel vẫn thi đấu rất tốt.

Thể Công Viettel (áo đỏ) giành chiến thắng trên sân của Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Phút 42, Đinh Xuân Tiến ghi bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Trong pha bóng này, cú sút đầu tiên của Xuân Tiến bị thủ môn Trần Nguyên Mạnh bên phía Nam Định đẩy ra. Nhưng chính Xuân Tiến lao vào đá bồi vào lưới, ghi bàn giúp Thể Công Viettel dẫn trước 1-0.

Hai phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho đội khách. Phút 44, đón đường chuyền dài của đồng đội, Nhâm Mạnh Dũng khống chế bóng gọn gàng, anh tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel giúp cho cuộc đua đến ngôi vô địch thêm hấp dẫn (Ảnh: Lâm Anh).

Cho dù ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai, Thể Công Viettel chỉ còn chơi với 10 người, do Đinh Viết Tú nhận thẻ đỏ, đội khách vẫn đủ sức bảo toàn chiến thắng 2-0.

Trận thắng này giúp cho Thể Công Viettel có 49 điểm, đứng nhì bảng. Kết quả này khiến cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) chưa thể vô địch sớm, ít nhất là cho đến khi trận đấu muộn nhất vòng 23 giữa CLB CAHN và Thanh Hóa kết thúc tối nay (17/5).

Ở một số cặp đấu khác, HAGL thua Hà Tĩnh 0-2 trên sân nhà Pleiku (Gia Lai). Đây là trận đấu có nhiều tranh cãi. Trọng tài có thể đúng trong tình huống cho CLB Hà Tĩnh hưởng phạt đền trong hiệp một.

Trọng tài gây tranh cãi trên sân Pleiku (Ảnh: HAGL FC)

Thành viên của đội HAGL phản ứng một số quyết định của trọng tài (Ảnh: HAGL FC).

Tuy nhiên, ở pha bóng diễn ra ngay trước đó, khi cầu thủ Hà Tĩnh cố tình đá bóng vào người cầu thủ HAGL đang nằm sân, không có thẻ đỏ nào được sử dụng với lỗi này của cầu thủ bên phía đội khách, khiến đội chủ nhà phản ứng mạnh.

HAGL hiện có 22 điểm, họ vẫn chưa chính thức trụ hạng. Khoảng cách giữa đội bóng phố núi và đội thứ 13 (vị trí đá play-off) SHB Đà Nẵng là 5 điểm, trong khi giải còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

Ở trận đấu khác tại vòng 23 LPBank V-League 2025-2026, Hà Nội FC thắng CLB PVF-CAND đến 4-0, dù Hà Nội FC thi đấu trên sân đối phương. Hà Nội FC có 42 điểm, đứng thứ 4, kém đội đứng thứ 3 là Ninh Bình 2 điểm.

Với CLB PVF-CAND, họ có 17 điểm, xếp cuối bảng. CLB PVF-CAND bằng điểm với SHB Đà Nẵng, nhưng kém chỉ số phụ.