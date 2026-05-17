Thắng nghẹt thở, CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V-League

Trước vòng 23 V-League, CLB Công an Hà Nội có 57 điểm, nhiều hơn 11 điểm so với Thể Công Viettel. Do đó, chỉ cần giành chiến thắng trước Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy vào tối 17/5, CLB Công an Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch V-League.

Dù gặp nhiều khó khăn trước đội bóng xứ Thanh nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Sau 90 phút, đội bóng của HLV Polking đã giành chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa với những bàn thắng của Alan (phút 87) và Rogerio (phút 90+9) để lên ngôi vô địch V-League sớm 3 vòng.

CLB Công an Hà Nội trải qua trận đấu khó khăn trước Thanh Hóa (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là lần thứ ba trong lịch sử, CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League sau các năm 1984, 2023.

Bước vào trận đấu này, hai đội nhập cuộc khá khẩn trương và tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, họ đều không thể tận dụng cơ hội.

Tình huống nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên là pha sút phạt đưa bóng tìm đúng trúng xà ngang của Đình Bắc ở phút 27.

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế. Họ dồn đội hình lên tấn công với hy vọng giành chức vô địch sớm. Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 60 khi trung vệ Ngọc Hà của Thanh Hóa nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Trong thế hơn người, CLB Công an Hà Nội tấn công như vũ bão. Phút 64, Leo Artur đã đưa bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng bàn thắng không được công nhận.

Alan ăn mừng bàn thắng cùng Đình Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).

CLB ngành công an miệt mài tấn công, họ phải chờ đến phút 84 để có cơ hội vàng khi được hưởng phạt đền trong tình huống Đình Bắc ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Alan đã dứt điểm quyết đoán, tung lưới Thanh Hóa.

Tới phút 90+9, cầu thủ vào sân thay người Rogerio đã chốt lại chiến thắng cho CLB Công an Hà Nội bằng cú dứt điểm tung nóc lưới Thanh Hóa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về CLB Công an Hà Nội.

Trước thềm vòng 23 V-League, CLB Công an Hà Nội đang dẫn đầu V-League với 57 điểm, nhiều hơn 11 điểm so với CLB xếp thứ hai là Thể Công Viettel trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu.

Do đó, chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu với Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB ngành công an sẽ chính thức lên ngôi vô địch.

Thanh Hóa gần như chắc chắn trụ hạng sau chiến thắng 1-0 trước CLB Hà Nội ở vòng đấu trước. Họ đang hơn nhóm nguy hiểm tới 7 điểm.