Hà Nội FC thắng kịch tính CLB Ninh Bình, HA Gia Lai chia điểm với Hải Phòng

Ngay phút thứ 4, Hà Nội FC đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội chủ nhà Ninh Bình ở trận đấu thuộc vòng 20 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 24/4. Từ pha tấn công trung lộ, tiền vệ Hùng Dũng dứt điểm quyết đoán trước vòng cấm đưa bóng đi chìm và khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá.

Hà Nội FC tạo ra thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà Ninh Bình trong suốt hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút thứ 13, đội khách suýt chút nữa có bàn thắng thứ hai nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của Xuân Mạnh lại đưa bóng đập trúng xà ngang đi ra ngoài. Sau những phút đầu bị ép sân, CLB Ninh Bình dần lấy lại thế trận để tổ chức những pha tấn công về phía khung thành Hà Nội FC nhưng không thể tạo ra bất ngờ trước hàng thủ chơi chắc chắn của đội khách.

Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng được ghi trong hiệp 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút bù giờ 45+1, Hà Nội FC lần thứ hai làm tung lưới đội chủ nhà. Từ tình huống đá phạt góc của Hoàng Hên, Xuân Mạnh đánh đầu đưa bóng về phía khung thành Ninh Bình. Cầu thủ trẻ vào sân từ băng ghế dự bị là Anh Tiệp đã băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Geovane rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CLB Ninh Bình ở phút bù giờ 45+3 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thế nhưng chỉ hai phút sau, đội chủ nhà có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Từ tình huống ném biên thẳng vào vòng cấm, cầu thủ Hà Nội FC phá bóng ra nhưng Geovane băng vào dứt điểm ngay sát vòng cấm địa tung lưới đội khách. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng sau pha dứt điểm rất căng trong vòng cấm ở phút 58 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục tái lập cách biệt hai bàn khi Văn Quyết dứt điểm hiểm hóc ở phút 58 sau quả tạt của Hoàng Hên bên cánh trái đưa bóng đập xà ngang dội xuống đất. Trọng tài xác định bóng đã vượt qua vạch vôi và công nhận bàn thắng cho đội khách.

Đến phút 61, đội chủ nhà thắp lại hy vọng giành điểm khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Từ tình huống đá phạt, Quốc Việt dứt điểm đưa bóng chạm hàng rào đổi hướng khiến thủ thành Văn Chuẩn bị bất ngờ chôn chân đứng nhìn bóng đi thẳng vào lưới.

Các cầu thủ Ninh Bình chơi nỗ lực trong nửa cuối hiệp 2 nhưng không thể giành được điểm trước Hà Nội FC (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Phút 82, Hoàng Đức có pha dứt điểm tung lưới đội khách nhưng bàn thắng bị từ chối khi trọng tài xác định có lỗi việt vị của Friday trước đó. Trong những phút còn lại, đội chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng hàng thủ đội khách vẫn đứng vững để đảm bảo chiến thắng chung cuộc 3-2 trước CLB Ninh Bình.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 với 36 điểm sau 20 vòng đấu, trong khi CLB Ninh Bình đứng ở vị trí thứ 3 với 37 điểm và mục tiêu cạnh tranh ngôi vương với CLB Công an Hà Nội trở nên khó khăn khi bị bỏ xa 11 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Ở trận đấu vòng 20 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra trong tối 24/4 giữa CLB HA Gia Lai với CLB Hải Phòng đã kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà tạo ra nhiều tình huống tấn công đa dạng và hiểm hóc song đội bóng phố Núi chỉ để lại dấu ấn với 3 lần dứt điểm trúng khung gỗ của đội khách.

Trận hoà này khiến CLB Hải Phòng dậm chân ở vị trí thứ 5 với 28 điểm, trong khi HA Gia Lai xếp vị trí thứ 11 với 19 điểm sau 20 vòng đấu.