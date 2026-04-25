Cầu thủ Ninh Bình rời sân trên xe cứu thương trong trận gặp Hà Nội FC

Tối 24/4, trên sân vận động Ninh Bình đã diễn ra trận đấu giữa CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng 20 V-League 2025/2026, trong bối cảnh Hà Nội FC đang áp sát top 3. Nếu thắng trận này họ chỉ còn cách đội xếp trên là Ninh Bình đúng 1 điểm, về phía đội chủ nhà họ buộc phải thắng nếu muốn giữ một khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng.

Ngay trong pha tấn công đầu tiên của đội khách, Đình Hai đi bóng đột phá bên kia cánh trái, rồi đưa ra đường chuyền thuận lợi để Đỗ Hùng Dũng sút xa từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Văn Lâm.

Dù đã có bàn thắng dẫn trước tuy nhiên CLB Hà Nội vẫn duy trì lối chơi kiểm soát, cầm bóng áp đảo các cầu thủ đội chủ nhà.

Tuy nhiên bất lợi đến ở phút 32, khi trung Vệ Duy Mạnh bên phía Hà Nội FC bị đau và phải rời sân đáng tiếc.

Phút 45+2, người vào sân thay thế cho Duy Mạnh là Anh Tiệp ngay lập tức đã chứng tỏ giá trị khi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Từ pha đánh đầu chuyền bóng của Xuân Mạnh, bóng đến vị trí của Anh Tiệp và trung vệ 20 tuổi này đã có pha đánh đầu đưa bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên thì chỉ sau đó 1 phút Geovane ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Sang đến hiệp 2, Ninh Bình tiếp tục tràn lên tấn công tuy nhiên mọi nỗ lực cũng chưa thể đánh bại được hàng thủ đội khách.

Phút 59, từ pha phối hợp đẹp mắt bên hành lang cánh trái, Hoàng Hên có pha căng ngang kiến tạo để Văn Quyết đệm bóng nâng tỉ số lên thành 3-1.

Hoàng Hên thời gian gần đây đang có phong độ cao khi anh liên tục góp dấu giày vào các bàn thắng của Hà Nội FC, trận này anh cũng có những pha đi bóng đột phá làm vất vả hàng thủ Ninh Bình.

Thế trận tưởng chừng đã an bài thì phút 62, Quốc Việt thực hiện pha sút phạt trực tiếp, bóng khẽ chạm vào hàng rào đổi hướng đánh bại thủ thành Văn Chuẩn. Tỷ số trận đấu lúc này là 3-2 nghiêng về Hà Nội FC.

Ninh Bình sau đó phải chịu tổn thất lớn khi hậu vệ Patrick Marcelino rời sân sau pha va chạm, ngay sau khi được bác sĩ kiểm tra anh đã phải lên xe cấp cứu di chuyển đến bệnh viện.

Những phút cuối trận CLB Ninh Bình tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở lên hàng thủ đội khách, tuy vậy họ đã không thể có được bàn gỡ hòa. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Hà Nội FC.