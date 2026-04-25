Xuân Son kém duyên ngày Nam Định bị cầm hòa, CLB Thanh Hóa thắng PVF-CAND

Lợi thế sân nhà giúp Becamex TPHCM tự tin chơi tấn công ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc ở trận đấu thuộc vòng 20 V-League diễn ra vào tối 25/4. Ngay phút thứ 3, đội chủ nhà đã làm tung mành lưới đội khách Nam Định khi Việt Cường thoát xuống tốc độ và sút bóng quyết đoán vào góc gần đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh.

Becamex TPHCM mở tỷ số chỉ sau 3 phút bóng lăn (Ảnh: Quang Đương).

Bị thủng lưới sớm, các cầu thủ CLB Nam Định dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng sự vô duyên của Xuân Son cũng như sự vững chắc từ hàng thủ của đội chủ nhà khiến đội khách kết thúc hiệp 1 với việc bị dẫn trước một bàn.

Tuấn Dương ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Nam Định (Ảnh: Quang Đương).

Bước sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục tấn công với tốc độ cao và bàn thắng đến với họ vào phút 67. Đó là tình huống mà Tuấn Dương tự tin dứt điểm ở khoảng cách hơn 25m đưa bóng đi rất căng khiến thủ thành Minh Toàn dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá, buộc trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Xuân Son bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu với Becamex TPHCM (Ảnh: Quang Đương).

Phút 77, Nam Định suýt chút nữa có bàn thắng vượt lên dẫn trước khi Xuân Son trong tư thế không bị ai kèm ở trong vòng cấm dứt điểm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh nhưng VAR xác nhận có lỗi việt vị của tiền đạo gốc Brazil trước đó.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù hai đội đều rất nỗ lực nhưng không có bàn thắng nào được ghi và chứng kiến trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-1. Trận hòa này khiến Nam Định tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 với 28 điểm sau 20 vòng đấu LPBank V-League 2025-2026, trong khi Becamex TPHCM xếp vị trí thứ 11 với 20 điểm có được.

Ở trận đấu giữa CLB Thanh Hóa với đội cuối bảng PVF-CAND chứng kiến chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Trong suốt hiệp 1, Thanh Hóa đã tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành đội khách nhưng không thể mở tỷ số khi khâu dứt điểm cuối cùng thiếu sự chính xác cần thiết.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa cuối cùng cũng ghi bàn mở điểm vào phút 62. Ngọc Mỹ là người lập công với tình huống băng vào đánh đầu chính xác sau khi nhận đường tạt bóng của đồng đội.

PVF-CAND nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa trong những phút còn lại nhưng bế tắc trước hàng thủ chơi chặt chẽ của đội chủ nhà. Chung cuộc CLB Thanh Hóa giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 để giành vị trí thứ 10, cùng điểm với Becamex TPHCM nhưng hơn chỉ số phụ.