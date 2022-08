Đánh bại Thành Lê, võ sĩ Trung Quốc giành đai vô địch

Thượng đài tại sự kiện ONE 160, võ sĩ MMA (võ tự do) gốc Việt Thành Lê bước vào trận bảo vệ đai thứ hai kể từ khi lên ngôi tại ONE Championship. Tay đấm sinh năm 1985 đối đầu với võ sĩ đến từ Trung Quốc Tang Kai.

Trước màn so tài, Thành Lê đang sở hữu 13 trận thắng, 2 trận thua trên sàn MMA chuyên nghiệp, trong đó có 12 lần knock-out các đối thủ. Tại ONE Championship, Thành Lê cũng hạ gục tất cả các võ sĩ từng chạm trán mình bằng đòn tay knock-out.

Võ sĩ Tang Kai thường xuyên tung ra các đòn quét trụ đánh ngã nhà vô địch Thành Lê.

Trong khi đó, Tang Kai cũng sở hữu thành tích ấn tượng với 14 trận thắng và chỉ để thua 2 trận, trong đó có số chiến thắng knock-out tương tự Thành Lê - 12 lần.

Cả hai võ sĩ nhập cuộc mang tính thăm dò trong hiệp 1. Võ sĩ Trung Quốc Tang Kai cho thấy sự lợi hại từ những đòn đá thấp để "chặt trụ", nhưng Thành Lê di chuyển thông minh để tránh đòn cũng như tìm cơ hội phản công.

Thế trận tiếp tục nghiêng về Tang Kai ở hiệp đấu thứ 2 và thứ 3, khi võ sĩ Trung Quốc nhiều lần tung ra những cú đá quét trụ chính xác và khiến Thành Lê bị đau không di chuyển tốt như trước.

Đáng chú ý Tang Kai có pha quét trụ khiến Thành Lê ngã ra sàn đầu ở cuối hiệp 2, rất may võ sĩ gốc Việt vẫn có thể tiếp tục đứng dậy thi đấu.

Thành Lê bị đánh ngã sau cú móc trái uy lực của Tang Kai.

Hiệp đấu thứ 4 chứng kiến Thành Lê thêm một lần bị Tang Kai đánh ngã sau cú móc trái chính xác và uy lực. Nhà vô địch bị choáng khi hai chân không còn đứng vững, nhưng vẫn có thể kéo dài trận đấu sang hiệp thứ 5.

Ở hiệp đấu cuối cùng, Thành Lê buộc phải áp sát tấn công đối thủ khi đang bất lợi về điểm số. Nhưng khi thể lực đã cạn kiệt, võ sĩ gốc Việt không thể hạ knock-out tay đấm người Trung Quốc, chấp nhận thua chung cuộc bằng tính điểm từ trọng tài và mất đai vô địch ONE Championship về tay đối thủ.