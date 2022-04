Đánh bại Chelsea, Arsenal nới rộng khoảng cách với Man Utd

Arsenal bước vào trận derby London trên sân Chelsea với nỗi lo lớn, đội bóng của HLV Mikel Arteta thua liên tiếp ba trận đấu gần nhất. Vì vậy nguy cơ trắng tay của Arsenal rất cao, tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra tại Stamford Bridge khi đội khách chơi tốt, đẩy Chelsea vào một cuộc rượt đuổi tỉ số căng thẳng để rồi giành chiến thắng 4-2 chung cuộc.

Arsenal chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp bằng chiến thắng ấn tượng trước Chelsea.

Chelsea khởi đầu mạnh mẽ trên sân nhà khi tiếp Arsenal, đội chủ nhà kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ. Bất ngờ xảy ra ở phút 13, từ đợt phản công của đội khách, hậu vệ Andreas Christensen mắc sai lầm nghiêm trọng với tình huống chuyền bóng về quá nhẹ để Eddie Nketiah lấy được bóng. Tiền đạo trẻ của Arsenal dễ dàng đánh bại thủ thành Edouard Mendy mở tỉ số trận đấu.

Lợi thế dẫn bàn của Arsenal kéo dài được bốn phút. Phút 17, Timo Werner nhận bóng ở cánh trái, anh đi bóng vào trung lộ và dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa. Bóng đập chân cầu thủ Arsenal khiến thủ thành Aaron Ramsdale bị khuất tầm nhìn và không kịp cản phá.

Chelsea áp đảo trước Arsenal ở thời gian kiểm soát bóng.

Những đợt phản công của Arsenal tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm khi hàng thủ của Chelsea thi đấu thiếu hiệu quả. Phút 27, Emile Smith Rowe dứt điểm một chạm từ đầu vòng cấm địa sau đường chuyền của đồng đội, bóng đi chìm hướng vào góc phải cầu môn khiến thủ thành Mendy không thể cản phá.

Lần thứ hai vượt lên dẫn trước, Arsenal tiếp tục không thể giữ được lợi thế quá lâu. Phút 32, Mason Mount tạt bóng từ bên trái vào trung tâm vòng cấm địa, Cesar Azpilicueta bất ngờ lao vào dứt điểm hạ gục thủ thành đội khách ghi bàn. Một pha xâm nhập và dứt điểm ấn tượng như một tiền đạo của hậu vệ bên phía Chelsea.

Những sai lầm trong phòng thủ của Chelsea đã làm hại đội bóng này. Phút 57, các hậu vệ Chelsea cho thấy sự vô duyên đến cùng cực khi ba cầu thủ của đội chủ nhà không phá được bóng ra xa và tạo cơ hội để Nketiah dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa ghi bàn. Một bàn thua mà chính các hậu vệ Chelsea đã kiến tạo cho đối thủ ghi bàn.

Nketiah có cú đúp nhờ các sai lầm của hậu vệ Chelsea.

Sau khi có được bàn thắng thứ ba, Arsenal tiếp tục lối chơi phòng thủ phản công. Đội khách đã khiến Chelsea chao đảo với những tình huống phản công nguy hiểm. Ở phút bù giờ thứ nhất, Azpilicueta vật ngã Bukayo Saka trong vòng cấm địa, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền và Saka đã thực hiện quả 11m thành công để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách.

Với ba điểm có được từ trận đấu bù thuộc vòng 25 Premier League, Arsenal vẫn đứng thứ năm nhưng đã có 57 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ tư Tottenham. Khoảng cách giữa Arsenal và đội xếp thứ sáu Man Utd đang là ba điểm, Arsenal và Tottenham vẫn còn một trận chưa thi đấu.



Chelsea có 62 điểm sau 31 trận thi đấu, khoảng cách giữa The Blues với đội xếp thứ năm đang là 5 điểm (thi đấu kém một trận). Chelsea vẫn an toàn ở vị trí thứ ba, tuy nhiên phong độ gần đây của The Blues có chút bất ổn (thua hai trong ba trận gần nhất), nên cổ động viên của họ sẽ có nhiều thứ để lo lắng.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Chelsea 3-5-2: Mendy 5.5; Azpilicueta 6, Christensen 5 (Silva 46 min, 5), Sarr 5; James 6, Loftus-Cheek 6, Kante 6, Mount 7, Alonso 6 (Ziyech 81); Lukaku 5 (Havertz 60, 6), Werner 7.

Arsenal 3-4-2-1: Ramsdale 6; White 6, Holding 5.5, Gabriel 5.5; Saka 8, Elneny 7, Xhaka 7, Tavares 6; Odegaard 7, Smith Rowe 7 (Soares 75, 6); Nketiah 8.5 (Martinelli 70, 6.5).

Ảnh: Getty