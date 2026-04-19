Tottenham sa lầy ở nhóm cuối, áp lực trụ hạng ngày càng lớn

Nỗ lực trụ hạng của Tottenham Hotspur đã chịu một cú giáng mạnh khi bàn gỡ hòa ở phút 95 của Georginio Rutter giúp Brighton giữ lại trận hòa 2-2 đầy kịch tính vào tối 18/4, thuộc khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh. Kết quả này không chỉ khiến Tottenham nối dài chuỗi 15 trận không thắng đáng thất vọng tại giải VĐQG, mà còn đối diện nguy cơ xuống hạng.

Bước vào trận với áp lực phải thắng để tránh nguy cơ xuống hạng lần đầu kể từ mùa 1976/77, Tottenham chủ động nhập cuộc nhưng thiếu sắc bén. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn song bế tắc trong khâu tạo cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Brighton tận dụng tốt các tình huống cố định và suýt gây sốc khi Jack Hinshelwood khiến Micky van de Ven phá bóng trúng cột dọc đội nhà, bóng lăn sát vạch vôi trong gang tấc.

Pedro Porro ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Tình huống hú vía đó lại trở thành bước ngoặt giúp Tottenham vươn lên dẫn trước ở quãng thời gian cuối hiệp một. Phút 39, một pha xử lý sáng tạo của Xavi Simons khi anh bấm bóng qua hàng thủ Brighton, tạo điều kiện để Pedro Porro băng vào đánh đầu vượt qua Bart Verbruggen, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Hai phút sau, Simons suýt chút nữa đã nhân đôi tỷ số nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng trúng cột dọc.

Tuy nhiên, đúng với “bản sắc” của Tottenham mùa giải 2025/26, lợi thế của họ không kéo dài lâu. Phút bù giờ thứ ba, đội khách gỡ hòa đầy ấn tượng khi cầu thủ vào sân thay người Kaoru Mitoma tung cú vô lê chân trái đẹp mắt vào góc cao khung thành sau đường kiến tạo của Pascal Gross, đưa hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa.

Bước vào hiệp hai, Tottenham vẫn duy trì áp lực tấn công tốt hơn so với đội khách dù họ kiểm soát bóng ít hơn đối phương. Dẫu vậy, Brighton cũng phòng thủ rất chặt chẽ. Càng về cuối trận, Tottenham càng cần một khoảnh khắc bùng nổ, và Simons đã mang đến điều đó ở phút thứ 79. Anh cắt vào trung lộ, tung cú sút chân phải cực mạnh từ rìa vòng cấm, bóng dội cột dọc rồi bay vào lưới, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1.

Georginio Rutter (phải) ghi bàn gỡ hòa cho Brighton ở phút bù giờ (Ảnh: Getty).

Dù vậy, khi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay, Tottenham lại nhận cú sốc ở phút 95. Georginio Rutter bị bỏ quên trong vòng cấm và dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm quý giá cho Brighton. Kết quả này cũng khiến đội bóng của De Zerbi mới có 31 điểm sau 33 vòng đấu, đứng ở vị trí thứ 18, vị trí phải xuống hạng. Nếu West Ham (32 điểm) và Nottingham (33 điểm) thắng ở vòng đấu này, khoảng cách giữa Tottenham và vị trí an toàn sẽ được nới rộng lên thành 4 điểm.