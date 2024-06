Cục diện bảng "tử thần" Euro 2024: Italy có nguy cơ bị loại sốc

Trước lượt đấu cuối cùng bảng B Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng sau hai chiến thắng trước Croatia và Italy. Ba đội bóng còn lại là Italy (3 điểm), Albania (1 điểm) và Croatia (1 điểm) sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại.

Italy hoàn toàn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng (Ảnh: Getty).

Trong đó, Italy đối đầu với Croatia, còn Tây Ban Nha đối đầu với Albania. Trong số ba đội bóng, Italy nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành tấm vé thứ hai. Họ chỉ cần không thua Tây Ban Nha là chắc chắn có vị trí thứ hai (do hơn Albania hiệu số đối đầu).

Tuy nhiên, điều thú vị ở chỗ, Azzurri cũng đứng trước nguy cơ bị loại. Nếu thất bại trước Croatia và đồng thời Albania cũng có 3 điểm trong trận đấu với Tây Ban Nha, đoàn quân HLV Spalletti sẽ bị đẩy xuống cuối bảng.

Nếu kịch bản này xảy ra, Albania và Croatia sẽ so sánh hiệu số bàn thắng bại để phân định vị trí nhì bảng. Albania đang có lợi thế khi có hiệu số này tốt hơn so với Croatia (-1 vs -3).

Dù sao, kịch bản Albania giành chiến thắng sốc trước Tây Ban Nha rất khó xảy ra. Trong trường hợp thất bại trước Croatia (còn Albania không thắng Tây Ban Nha), Italy sẽ đứng thứ ba bảng đấu này với 3 điểm. Khi ấy, họ sẽ chờ đợi kết quả của các bảng đấu còn lại để biết có nằm trong nhóm 4/6 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Italy cần đảm bảo không thua Croatia để có vé đi tiếp (Ảnh: Getty).

Trong trường hợp có 3 điểm và hiệu số âm quá lớn, Italy cũng khó lòng cạnh tranh trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Do đó, Italy cần đảm bảo không thua Croatia mới chắc chắn có vé đi tiếp. Nếu như thất bại, số phận của đội bóng áo Thiên Thanh khá chông chênh. Họ hoàn toàn có nguy cơ lớn dừng bước ngay từ vòng bảng.