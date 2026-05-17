C.Ronaldo từ bỏ huy chương khi Al Nassr thua ở chung kết cúp C2 châu Á

Al Nassr không có đối thủ trên hành trình lọt vào chung kết cúp C2 châu Á khi toàn thắng. Tưởng chừng như đội bóng Saudi Arabia sẽ ẵm trọn chức vô địch giải đấu này khi đối đầu với Gamba Osaka trong trận chung kết tại Al Awwal Park vào rạng sáng 17/5 nhưng bất ngờ đã xảy ra.

Gamba Osaka giành chức vô địch cúp C2 châu Á trong sự ngỡ ngàng của nhiều người (Ảnh: Getty).

Đội bóng Nhật Bản chịu sức ép khủng khiếp trong suốt trận đấu nhưng lại có bàn thắng duy nhất do công của Deniz Hummet ở phút 29. Kết quả này khiến C.Ronaldo lỡ hẹn với chức vô địch cấp độ châu lục. Cầu thủ này đã nổi giận và bỏ lễ trao huy chương bạc cho Al Nassr.

Giờ đây, CR7 chỉ còn hy vọng giành chức vô địch giải Saudi Arabia khi Al Nassr đứng đầu bảng với 83 điểm, nhiều hơn 2 điểm với Al Hilal trước vòng đấu cuối cùng. Chỉ cần thắng Damac, Al Nassr sẽ lên ngôi vô địch giải đấu.

Trở lại với trận chung kết cúp C2 châu Á, Al Nassr ra sân với lực lượng hùng hậu gồm C.Ronaldo, Sadio Mane hay Joao Felix. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện của Saudi Arabia đã tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành đối thủ.

C.Ronaldo và các đồng đội đã tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Gamba Osaka. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu đi chút may mắn để cụ thể hóa thành bàn thắng. Bất ngờ xảy ra ở phút 29. Hàng thủ của Al Nassr bỗng dưng thi đấu thiếu tập trung để Deniz Hummet nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, mở tỷ số cho Gamba Osaka.

C.Ronaldo tức tối, bỏ vào đường hầm và không tham dự lễ trao huy chương bạc (Ảnh: X).

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về phía Al Nassr. HLV Jorge Jesus đã tung Angelo Gabriel, Kingsley Coman vào sân, hòng thay đổi tình hình. Tuy nhiên, CLB Saudi Arabia vẫn tỏ ra kém duyên. Cá nhân C.Ronaldo thi đấu nỗ lực nhưng cũng bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương.

Thống kê cho thấy Al Nassr kiểm soát bóng tới 68% thời lượng, tung ra 20 cú dứt điểm (so với 3 cú của Gamba Osaka) nhưng vẫn chịu thất bại với tỷ số 0-1 chung cuộc.

Theo thống kê, kể từ khi chuyển tới Al Nassr từ năm 2022, C.Ronaldo đã bỏ lỡ tới 14 danh hiệu. Cầu thủ này chỉ giành được đúng 1 chức vô địch ở cúp các CLB Ả rập năm 2023.