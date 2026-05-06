Vợ tương lai của Ronaldo khoe dáng bốc lửa, dát đầy trang sức kim cương

Theo People, Georgina lựa chọn thiết kế corset (áo nịt ngực) màu xanh đi kèm khăn voan xuyên thấu đồng điệu. Trang phục là sự kết hợp giữa nhà thiết kế Ludovic de Saint Sernin và thương hiệu trang sức cao cấp Chopard.

Chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1994 cho biết bộ trang phục lấy cảm hứng từ yếu tố tôn giáo và tâm linh. Điểm nhấn nằm ở chuỗi tràng hạt được chế tác từ vàng trắng, đính kim cương và ngọc trai, khắc tên các thành viên trong gia đình. Bên trong lớp váy còn có hai dòng chữ tiếng Tây Ban Nha được thêu thủ công.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, Georgina Rodríguez còn đeo chiếc nhẫn đính hôn nổi bật trên ngón tay áp út. Đây là món quà Cristiano Ronaldo trao tặng vào tháng 8/2025 sau nhiều năm gắn bó. Chiếc nhẫn có viên kim cương hình bầu dục kích thước lớn, được ước tính trị giá hơn 2 triệu USD, theo chuyên gia trang sức Laura Taylor chia sẻ với People.

Dù chưa chính thức kết hôn, Cristiano Ronaldo nhiều lần gọi Georgina là “vợ”. Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024 ở Dubai, anh từng phát biểu và nhắc đến Georgina với cách xưng hô này. Trước đó, trong một video đăng tải trên YouTube vào tháng 8/2025, nam cầu thủ cũng sử dụng cách gọi tương tự.

Tại sự kiện tiền Met Gala 2026, Georgina Rodríguez cũng thu hút sự chú ý với phong cách gợi cảm. Cô diện váy ngắn màu đen ôm sát, kết hợp bộ trang sức kim cương đồng bộ. Người đẹp được chuyên gia trang điểm Patrick Ta thực hiện lớp trang điểm tông màu nhạt, kết hợp kiểu tóc búi cao, tôn lên các đường nét gương mặt.

Georgina Rodríguez sinh tại Buenos Aires (Argentina), có cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Cuộc sống của cô thay đổi sau khi gặp Cristiano Ronaldo tại một cửa hàng thời trang ở Madrid (Tây Ban Nha) vào năm 2016, thời điểm cô đang làm việc tại đây.

Nhờ sự đồng hành của ngôi sao người Bồ Đào Nha, Georgina từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển sự nghiệp riêng. Cô hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 20 triệu USD. Ngoài nguồn thu từ phim tài liệu I Am Georgina, người đẹp còn hợp tác quảng cáo với nhiều thương hiệu xa xỉ trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, Georgina Rodríguez thường được so sánh với ngôi sao truyền hình thực tế kiêm tỷ phú USD Kim Kardashian về vóc dáng và phong cách thời trang. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, đồng thời duy trì hình ảnh sang trọng, gắn liền với lối sống xa hoa.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Georgina còn cùng Cristiano Ronaldo tham gia điều hành một trung tâm cấy tóc với doanh thu hàng năm đáng kể. Cặp đôi hiện có 2 con chung là Alana Martina và Bella Esmeralda. Ngoài ra, Ronaldo còn có 3 người con riêng, đều được Georgina chăm sóc.

Tháng 8/2025, Cristiano Ronaldo cầu hôn Georgina Rodríguez sau 8 năm bên nhau. Theo một số nguồn tin, cặp đôi có thể tổ chức hôn lễ trong thời gian tới.

Dù hiện tại sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, Georgina Rodríguez cho biết, với cô, sự giàu có không chỉ được đo bằng tài sản hay những món đồ xa xỉ, mà còn nằm ở cảm giác đủ đầy trong tâm hồn và sự gắn kết gia đình.

Bạn đời của Cristiano Ronaldo chia sẻ rằng cuộc sống của cô có nhiều thay đổi kể từ khi bước vào thế giới của sự nổi tiếng và thịnh vượng, nhưng những giá trị cốt lõi vẫn không thay đổi. Người đẹp đề cao sự cân bằng giữa công việc, hình ảnh cá nhân và đời sống riêng tư, trong đó gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đối với Georgina, những khoảnh khắc giản dị bên các con, cùng nhau ăn tối hay đi du lịch, mới là điều tạo nên ý nghĩa thực sự của cuộc sống, thay vì chỉ tập trung vào vật chất hay danh tiếng.

Về phong cách thời trang, Georgina Rodríguez hiện theo đuổi hình ảnh quyến rũ, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Cô cho rằng thời trang không đơn thuần là việc mặc đẹp mà còn là cách thể hiện cá tính, sự tự tin và bản lĩnh của mỗi người phụ nữ.

Xuất hiện tại các sự kiện lớn, Georgina thường lựa chọn những thiết kế tôn dáng, kết hợp cùng trang sức cao cấp để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, trong đời thường, cô ưu tiên sự thoải mái, linh hoạt nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Người đẹp sinh năm 1994 nhấn mạnh rằng phong cách không phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị của trang phục, mà quan trọng là cách mỗi người cảm nhận và thể hiện bản thân qua những gì mình mặc.

Georgina cho biết thêm, là một người mẹ, cô luôn ý thức về trách nhiệm của mình trong việc nuôi dạy các con, giúp các con hiểu được giá trị của lao động, sự khiêm tốn và tình yêu thương. Chính điều này giúp cô trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại - tự tin, độc lập nhưng vẫn đề cao giá trị gia đình.