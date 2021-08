C.Ronaldo "sáng cửa" mặc áo số 7 huyền thoại của Man Utd

Dân trí C.Ronaldo bất ngờ "sáng cửa" được mặc chiếc áo số 7 quen thuộc tại sân Old Trafford sau khi Man Utd hoàn thất việc thanh lý tiền đạo Daniel James sang Leed United trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.

Theo tờ Sky Sports, rạng sáng nay (31/8), Man Utd đã đồng ý bán Daniel James cho Leesd với giá 30 triệu bảng. Nhà báo Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ "Here We Go" để xác nhận thương vụ này sắp hoàn thành. Việc Daniel James ra đi là điều dễ hiểu bởi C.Ronaldo sẽ đẩy Daniel James lên ghế dự bị nhiều hơn, nhất là khi Man Utd còn có tiền đạo tân binh khác mùa này là Jadon Sancho.

Daniel James rời sân Old Trafford giúp C.Ronaldo có cơ hội mặc chiếc áo số 7 huyền thoại của Man Utd.

Việc Daniel James ra đi đồng nghĩa chiếc áo số 21 tại sân Old Trafford sẽ để trống. Đáng chú ý 21 cũng là số áo của Edinson Cavani tại tuyển quốc gia Uruguay. Vì vậy, cầu thủ này hoàn toàn có thể lấy số áo này và nhường chiếc áo số 7 lại cho C.Ronaldo.

Theo nhà báo Mike McGrath của tờ Telegraph, khi Man Utd bán Daniel James cho Leeds sẽ tạo cơ hội để C.Ronaldo giành lại chiếc áo số 7. Nhà báo người Pháp Tanguy Le Seviller cũng cho rằng chiếc áo 21 mà Daniel James bỏ lại khi chuyển đến Leeds sẽ do Edinson Cavani đảm nhận.

Theo luật tại Premier League, cầu thủ sẽ được giữ nguyên số áo theo đăng ký từ đầu mùa. Trong trường hợp cầu thủ rời CLB, số áo đó mới được phân bổ cho người khác. Vì vậy, để C.Ronaldo nhận áo số 7, Premier League vẫn phải "bẻ luật".

Tuy nhiên, đây cũng không phải vấn đề lớn. Mới nhất, Ligue 1 cũng bẻ luật, đồng ý cho Messi mặc áo số 30, số áo được quy định dành cho các thủ môn. Theo vài nguồn tin, Cavani sẽ vui vẻ nhường lại chiếc áo số 7 gắn liền với tên tuổi của Ronaldo tại sân Old Trafford.

Ronaldo từng thăng hoa với chiếc áo số 7 tại Man Utd giai đoạn 2003-2009.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa 2020/21, Cavani được gia hạn hợp đồng thêm một năm. Khi đó, Man Utd cũng không dự tính chuyện C.Ronaldo sẽ rời Juventus để gia nhập Man City. "Quỷ đỏ" đã nhảy vào "tham chiến" phút cuối và lật kèo ngoạn mục để đưa biểu tượng một thời của mình trở lại sân Old Trafford.

Hiện tại, Ronaldo đang làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha để dự vòng loại World Cup 2022, trong khi Cavani sẽ không thể trở về Uruguay do Man Utd từ chối nhả người đối với những quốc gia nằm trong "danh sách đỏ" của đại dịch Covid-19.

Sông Lam