C.Ronaldo khoe bụng 8 múi, ngâm nước lạnh giữa trời tuyết

C.Ronaldo cởi trần và ngâm mình dưới nước lạnh giữa trời tuyết

Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia tạm nghỉ tới ngày 9/1 để đội tuyển quốc gia nước này tham dự Cúp Vùng Vịnh 2024. C.Ronaldo đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi này để đi du lịch cùng với gia đình.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chọn Lapland (cực bắc ở Phần Lan) làm nơi gia đình nghỉ ngơi và trượt tuyết. Nơi đây được xem là quê hương của ông già Noel. Theo ước tính, nhiệt độ của nơi đây vào mùa đông có thể dao động từ -16 độ C tới -3 độ C. Đôi khi, nhiệt độ ở Lapland có thể xuống -30 độ C.

C.Ronaldo cởi trần khoe bụng 8 múi giữa trời tuyết (Ảnh: Twitter).

Siêu sao 39 tuổi đã cập nhật nhiều bức ảnh lên trang Instagram của mình trong suốt chuyến đi. Trong đó, có một bức hình anh cởi trần khoe vóc dáng tuyệt đẹp của mình giữa trời tuyết. Ở một video khác, CR7 còn ngâm mình dưới nước lạnh. Điều đó khiến cho người hâm mộ thán phục trước sức khỏe phi thường của C.Ronaldo.

Cả gia đình C.Ronaldo đã tới thăm ông già Noel cũng như tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như trượt tuyết, cưỡi xe tuyết. Tuy nhiên, CR7 không tham gia vào hoạt động nào vì lệnh cấm các cầu thủ chuyên nghiệp tham gia các môn thể thao mạo hiểm, dẫn tới chấn thương nặng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ chụp ảnh tạo dáng trên xe cưỡi tuyết.

C.Ronaldo tạo dáng cùng con trai trên xe trượt tuyết (Ảnh: Instagram).

Trong quá khứ, thủ thành Manuel Neuer từng bị gãy chân khi tham gia trượt tuyết. Sau đó, lệnh cấm cầu thủ tham gia các môn thể thao mạo hiểm đã được các CLB trên thế giới ban hành.

Sau chuyến nghỉ dưỡng ở Lapland, C.Ronaldo và gia đình sẽ trở về Saudi Arabia. Vào ngày 9/1, anh và các đồng đội ở Al Nassr sẽ đối đầu với Al-Okhdood ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. CR7 đã khép lại năm 2024 thành công khi ghi tới 43 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường.