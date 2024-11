FIFA gây tranh cãi với đề cử giải The Best: Có Messi, không C.Ronaldo

Đêm qua, FIFA đã công bố ứng cử viên tranh giải The Best 2024. Đây là giải thưởng cao quý của FIFA để tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất trong một năm dương lịch. Trong đó, Messi có tên trong danh sách này, cùng với nhiều ngôi sao như Carvajal, Florian Wirtz, Bellingham, Mbappe, Kroos, Yamal, Rodri, Valverde, Vinicius và Haaland.

Messi vẫn được đề cử giải The Best, dù trước đó bị gạch tên khỏi giải Quả bóng vàng (Ảnh: Getty).

Sự xuất hiện của Messi tạo ra nhiều tranh cãi bởi cách đây vài tháng, cầu thủ người Argentina còn không góp mặt trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử ở giải Quả bóng vàng. Siêu sao số 10 trải qua năm thi đấu không thực sự thành công cùng Inter Miami.

Mặc dù đội bóng này đã giành chức vô địch giai đoạn tính điểm ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) nhưng lại sớm bị loại khỏi vòng play-off tranh chức vô địch sau thất bại trước Atlanta United. Dù sao, đổi lại, El Pulga đã cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America 2024.

Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Argentina ở Copa America 2024 là Lautaro Martinez lại không có tên trong danh sách đề cử. Đó là giải đấu mà tiền đạo của Inter Milan đã thâu tóm hai danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Ngoài ra, Lautaro Martinez còn giành chức vô địch Serie A, đồng thời cũng giành hai giải Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A.

Danh sách đề cử giải The Best 2024 (Ảnh: FIFA).

C.Ronaldo không có bất kỳ dấu ấn đủ lớn trong năm qua nên việc cầu thủ này không được đề cử là điều đương nhiên. Cá nhân CR7 cũng không còn mặn mà tranh giải thưởng tầm cỡ thế giới kể từ khi quyết định sang Saudi Arabia thi đấu.

Real Madrid thống trị đề cử giải The Best với 6 thành viên được đề cử. Dù vậy, nhiều người đánh giá, giải The Best năm nay sẽ chứng kiến cuộc đua tranh giữa Vinicius và Rodri giống như giải Quả bóng vàng 2024.

Đề cử giải HLV xuất sắc nhất năm 2024 (Ảnh: FIFA).

Ở giải thưởng đó, Rodri đã giành chiến thắng trước Vinicius dù cho một ngày trước đó, nhiều người vẫn tin rằng ngôi sao người Brazil sẽ nhận giải. Điều đó dẫn tới phản ứng tiêu cực của Vinicius và Real Madrid khi không tới tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng tại Paris.

Năm nay, người hâm mộ cũng có quyền bầu chọn Đội hình tiêu biểu năm 2024. Thời hạn bình chọn trên trang chủ FIFA sẽ kéo dài đến ngày 10/12.

Lễ trao giải The Best sẽ được tổ chức vào ngày 15/1/2025.