Ronaldo không tham gia bầu chọn The Best 2024, chủ tịch FIFA lên tiếng

Giải thưởng The Best 2024 được diễn ra tại Doha (Qatar) rạng sáng 18/12, Vinicius đã vượt qua đối thủ Rodri để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bình chọn.

Điều đáng chú ý, đây là năm thứ 3 liên tiếp Ronaldo không tham gia bầu chọn giải thưởng này dù anh vẫn đang đảm nhận vai trò đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo quyết định tẩy chay các giải thưởng của FIFA (Ảnh: Getty).

Theo Goal, lý do không tham gia bầu chọn của Ronaldo là bởi FIFA đã không tôn trọng anh. Tại World Cup 2022, CR7 đã không thể gây ấn tượng khi liên tục phải ngồi trên ghế dự bị, chính vì lẽ đó FIFA cho rằng Pepe là người phù hợp hơn để trở thành người đại diện cho Bồ Đào Nha tham gia bình bầu ở 2 mùa trước.

Sau 2 mùa giải không được lựa chọn, siêu sao người Bồ đào Nha đã quyết định từ chối tất cả các hoạt động bình chọn liên quan đến FIFA.

Vào hồi tháng 1, Ronaldo đã gây chấn động bóng đá thế giới khi tuyên bố Quả bóng vàng và FIFA The Best đang dần mất uy tín, chân sút người Bồ Đào Nha chia sẻ với Record: "Tôi không có ý nói rằng Messi hay bất cứ ai không xứng đáng nhận giải thưởng.

Đơn giản là tôi không còn tin tưởng vào những giải thưởng này nữa. Điều quan trọng hơn cả chính là những con số thực tế".

Tại FIFA The Best năm nay, dù được quyền bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất nhưng Ronaldo đã để cho Bernardo Silva, đội phó của tuyển Bồ Đào Nha đại diện tham gia bầu chọn.

Trong buổi lễ trao giải The Best 2024, chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino đã phản đối sự tẩy chay của Ronaldo về 2 giải thưởng cá nhân cao quý nhất của làng túc cầu: "Giải thưởng của FIFA mới là tiêu chí để xác định ai là người giỏi nhất thế giới.

Vì đây là kết quả từ việc bình chọn của mọi người, nên nó đảm bảo tính minh bạch, khách quan và phản ánh đầy đủ mọi tiêu chí. Giải thưởng này tìm ra người xuất sắc nhất trong số những tài năng hàng đầu. Với nhiều hạng mục bình chọn, tất cả mọi người đều có quyền tham gia".

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lên tiếng phản đối quyết định của Ronaldo tại lễ trao giải The Best 2024 (Ảnh: Getty).

Giải thưởng The Best được FIFA thành lập vào năm 2016, đã trở thành đối thủ cạnh tranh của Quả bóng vàng do France Football tổ chức. Trong khi Quả bóng vàng nhờ sự bầu chọn của giới báo chí thì giải thưởng The Best sẽ do sự lựa chọn của những đội trưởng của đội tuyển quốc gia và người hâm mộ.