C.Ronaldo bị gạch tên ở trận đấu quan trọng vì lý do hy hữu

Theo báo giới Saudi Arabia, HLV Stefano Pioli buộc phải gạch tên C.Ronaldo khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Al Nassr trong trận làm khách tới sân của Esteghlal (Iran) ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Elite diễn ra vào đêm nay.

Nếu tới Iran, C.Ronaldo có thể bị phạt đánh 99 roi (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu này, C.Ronaldo không gặp vấn đề vì chấn thương và thẻ phạt. Thay vào đó, siêu sao người Bồ Đào Nha bị gạch tên vì lý do hy hữu liên quan tới luật pháp của Iran.

Theo đó, trong trận đấu với Persepolis ở AFC Champions League Elite vào tháng 9/2023, C.Ronaldo đã có hành động ôm hôn nghệ sĩ khuyết tật Fatemeh Hammami Nasrabadi, người nổi tiếng với tài vẽ tranh bằng chân. CR7 đã ôm và hôn lên đầu của cô để bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, theo luật pháp Iran, hành động này có thể bị coi là ngoại tình, vì nụ hôn không dành cho vợ hợp pháp. Chính vì vậy, C.Ronaldo phải nhận mức phạt đánh 99 roi.

Sự việc này từng gây ra tranh cãi lớn. Hàng nghìn người hâm mộ đã bao vây khách sạn của Al Nassr, khiến cảnh sát phải can thiệp để bảo vệ an toàn cho C.Ronaldo. Dù không có hậu quả nghiêm trọng nào nhưng C.Ronaldo đã được cảnh báo về nguy cơ an ninh nếu như trở lại Iran.

C.Ronaldo từng hôn lên đầu nghệ sĩ Fatemeh Hammami Nasrabadi để bày tỏ sự ngưỡng mộ (Ảnh: TMZ).

Trước trận đấu với Esteghlal, Al Nassr đã gửi yêu cầu đá trên sân trung lập để C.Ronaldo có thể góp mặt nhưng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) không chấp thuận. Trước tình hình trên, HLV Stefano Pioli buộc phải gạch tên siêu sao số 7 ở trận đấu rất quan trọng.

Dù sao, nhiều gương mặt chủ chốt của Al Nassr như Sadio Mane, Jhon Duran, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte… đều có mặt trong chuyến làm khách tới Iran. Việc thiếu vắng C.Ronaldo sẽ đẩy gánh nặng ghi bàn lên những ngôi sao tấn công còn lại. Jhon Duran đang đạt phong độ cao khi ghi 4 bàn sau 5 trận.

C.Ronaldo sẽ trở lại trong trận tái đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày 10/3 trên sân nhà. Mục tiêu của Al Nassr là giành chức vô địch AFC Champions League Elite.