Bangladesh triệu tập cầu thủ Ngoại hạng Anh đối đầu tuyển Việt Nam

Chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Hà Nội, đội tuyển Bangladesh mang sang đội hình được xem là mạnh nhất hiện nay, trong đó có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

HLV Javier Penato (người từng làm việc tại Học viện Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội U19 Deportivo trước khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Bangladesh) đặc biệt đặt niềm tin vào Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này mới ghi 4 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bangladesh, nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình.

Đội tuyển Bangladesh mang đội hình mạnh nhất đấu đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh và thi đấu tại Premier League.

Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020-2021, Siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch hạng Nhất mùa 2023/24. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm lọt vào tầm theo dõi của Barcelona.

Khi quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Bangladesh, Hamza Choudhury đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ nước này. Trong lần đầu tiên hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại thủ đô Dhaka cách đây một năm, anh được hàng nghìn cổ động viên chào đón tại sân bay, trở thành nguồn cảm hứng mới cho bóng đá Bangladesh.

Bên cạnh Choudhury, Bangladesh còn có thêm 6 cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý khác. Trung vệ Tariq Zaki trưởng thành trong môi trường bóng đá Phần Lan và từng khoác áo các đội tuyển trẻ U16, U17, U18 và U19 của quốc gia này trong giai đoạn 2016–2018. Tiền vệ Cuba Mitchell từng thi đấu ở các đội trẻ trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sunderland (Anh).

Trong khi đó, tiền vệ Shamit Shome từng có 2 lần ra sân cho đội tuyển Canada trước khi bày tỏ mong muốn cống hiến cho Bangladesh - quê hương của cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra, đội hình Bangladesh còn có các cầu thủ Zayyan Ahmed (sinh ra tại Mỹ), Kirmanee Shah (Canada) và Jamal Bhuyan (Đan Mạch).

Bangladesh với biệt danh “Những con hổ Bengal" vốn là đại diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Trong thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn. Hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 ở trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Việc đọ sức với Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy mang ý nghĩa tạo bước chạy đà cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận tái đấu với đội tuyển Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).