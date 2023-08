Công An Hà Nội và Hà Nội FC đua vô địch căng thẳng đến vòng cuối cùng

Năm thứ hai liên tiếp V-League phải chờ đến khi kết thúc vòng đấu cuối cùng mới xác định được nhà vô địch. Năm ngoái, Hà Nội FC và Hải Phòng FC đã tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn đến phút chót. Năm nay, cuộc đua vô địch khép lại ở ngày cuối cùng (27/8) giữa CLB Công An Hà Nội và Hà Nội FC.

CLB Công An Hà Nội vô địch V-League 2023 đầy kịch tính (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy không thể thắng được CLB Thanh Hóa ở trận đấu cuối cùng mùa giải, nhưng kết quả hòa 1-1 cũng là vừa đủ để giúp CLB Công An Hà Nội lên ngôi vô địch V-League 2023. Hà Nội FC cán đích ở vị trí thứ hai do kém đối thủ về chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng bại là +13 so với +18, dù cùng được 38 điểm sau 20 vòng đấu).

Với việc lên ngôi ở Night Wolf V-League 2023, CLB Công An Hà Nội đã tái lập thành tích đoạt chức vô địch ngay mùa bóng đầu tiên thi đấu ở V-League mà CLB Hoàng Anh Gia Lai đã thiết lập cách đây tròn 20 năm.

Trong chặng nước rút của mùa bóng năm nay, CLB Công An Hà Nội đều giành chiến thắng trước hai đối thủ nặng ký nhất của cuộc đua vô địch là Hà Nội FC và Viettel FC. Quang Hải cùng đồng đội nắm quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng và họ đã không bỏ qua cơ hội để làm nên lịch sử.

CLB Công An Hà Nội vô địch V-League với điểm nhấn là chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở giai đoạn hai (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong 3 mùa giải gần đây, V-League đã được chứng kiến 3 nhà vô địch khác nhau là Viettel FC (năm 2020), Hà Nội FC (năm 2022), CLB Công An Hà Nội (năm 2023). Cả 3 nhà vô địch này đều chỉ xác định được danh hiệu của mình ở vòng đấu cuối cùng.

Một điểm nhấn nổi bật khác cần được nhắc tới của V-League 2023 là việc công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) đã được đưa vào sử dụng. Sau 3 trận đấu thử nghiệm ở những trận đấu không quá căng thẳng, VAR đã được đem vào áp dụng ở 2 trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch mùa bóng năm nay là Viettel FC - CLB Công An Hà Nội và CLB Công An Hà Nội - Thanh Hóa.

Tất cả những trận đấu có sự xuất hiện của công nghệ VAR ở giai đoạn hai V-League-2023 đều bảo đảm về kỹ thuật công nghệ, đồng thời đem tới sự công bằng, hài lòng cho cả cầu thủ, huấn luyện viên cũng như cổ động viên trên sân.

Công nghệ VAR mang đến những hiệu ứng tích cực ở V-League 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

V-League 2023 tiền đề thuận lợi để mùa giải 2023-2024 sắp tới sẽ trở nên hứa hẹn hấp dẫn. Tân vô địch CLB Công An Hà Nội phải nỗ lực bảo vệ chức vô địch trước sự cạnh tranh từ Hà Nội FC, Viettel FC, Thanh Hóa hay những đối thủ mạnh hứa hẹn sẽ đầu tư mạnh mẽ mùa giải tới như Hoàng Anh Gia Lai hay Bình Dương.