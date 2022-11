"Cơn lốc màu da cam" Hà Lan chưa phô diễn hết sức mạnh

Highlights Hà Lan 2-0 Senegal

Nói đến Hà Lan là nói đến lối chơi rực lửa, ào ạt trong tấn công khiến họ có biệt danh "cơn lốc màu da cam". Chính vì vậy, có lẽ hình ảnh của đội Hà Lan hôm qua, nhất là trong khoảng hơn 80 phút đầu tiên (thời điểm trước khi Hà Lan ghi bàn mở tỷ số) ở trận gặp Senegal, có thể khiến nhiều người chưa hài lòng.

Quả thật, đội bóng của HLV Louis Van Gaal gặp một số trục trặc ở phần đầu của trận đấu này. Họ giữ bóng không nhỉnh hơn đáng kể so với đối thủ (41% so với 39% của Senegal, 20% còn lại là thời lượng tranh chấp bóng), dứt điểm thậm chí còn ít hơn đối thủ (10 so với 15 của Senegal).

Hà Lan đêm qua có số pha dứt điểm kém cả Senegal (Ảnh: Getty).

Không hề có sự vượt trội giữa nhà vô địch châu Âu năm 1988, 3 lần Á quân World Cup (1974, 1978 và 2010) trước đối thủ về lý thuyết yếu hơn hẳn đến từ châu Phi.

Thậm chí, ở một vài thời điểm, nhất là trong hiệp một, sự thiếu quyết đoán của các cầu thủ Hà Lan ở những tình huống quyết định khiến người hâm mộ phải bực mình.

Đầu tiên là tình huống hậu vệ phải Denzel Dumfries lao vào khu vực cấm địa, gần như đối mặt với thủ môn đội Senegal, nhưng thay vì sút luôn, anh lại chuyền ngang rồi để mất bóng.

Đến phút 30, nhạc trưởng Frenkie de Jong một lần nữa đối mặt với thủ thành của đối thủ, nhưng anh vẫn không sút mà lừa quanh, trước khi mất thăng bằng rồi tự ngã.

Nhưng Hà Lan vẫn biết cách giành chiến thắng trong trận đấu mà họ chơi không thật hay (Ảnh: EPA).

Ngày trước, cầu thủ Hà Lan không như vậy, khi đứng trước cơ hội dứt điểm, họ tỏ ra dứt khoát hơn nhiều.

Đấy cũng là thay đổi đáng kể của bóng đá Hà Lan hiện tại so với quá khứ: Họ không còn sở hữu những tiền đạo đẳng cấp thế giới tầm Marco Van Basten, Dennis Bergkamp, hay sau này là Patrick Kluivert, Ruud Van Nistelrooy và Robin Van Persie.

Công bằng mà nói, Hà Lan trước Senegal chơi không hay, nhưng chơi không hay mà vẫn thắng thì đấy đích thị là đội mạnh. Điểm mạnh của Hà Lan nằm ở chỗ họ tìm ra lối chơi phù hợp với dàn nhân sự mà họ đang có.

Hàng thủ của đội bóng áo da cam hiện rất mạnh, với những trung vệ hàng đầu thế giới gồm Van Dijk, Nathan Ake và Matthiis de Ligt. Hàng thủ mạnh mẽ tạo nên cho Hà Lan sự chắc chắn, giờ họ khác với trước đây ở điểm, không thua trước đã, rồi mới tính đến chuyện tìm chiến thắng.

Cách Hà Lan ghi 2 bàn vào lưới Senegal cũng cho thấy điểm mạnh của đội này: Khả năng chớp thời cơ rất tốt, vào thời điểm đối phương mất tập trung.

Hàng thủ Hà Lan ở World Cup 2022 rất mạnh, dưới sự chỉ huy của trung vệ Van Dijk (Ảnh: Getty).

Một tình huống chạy cắt mặt hàng thủ Senegal rồi đánh đầu vào lưới đến từ cầu thủ trẻ Cody Gakpo, cùng một pha phản công, kết thúc bằng cú sút bồi của tiền vệ Davy Klaassen: Rất đơn giản nhưng hiệu quả.

Đấy là phong cách mà đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và Italy vô địch Euro 2020. Khi đó, hai đội bóng châu Âu này cũng không có những tiền đạo quá giỏi săn bàn, nhưng bù lại họ sở hữu hàng thủ chắc chắn và lối chơi cực kỳ khoa học.

Vả lại, mới là trận đầu tiên vòng bảng, Hà Lan không nhất thiết và cũng có thể không dại gì bung hết sức. Vượt qua vòng bảng tại bảng A vốn chỉ có Qatar, Ecuador và Senegal xem ra là nhiệm vụ đơn giản với Hà Lan, không dại gì họ cho đối thủ thấy hết bài bản của mình, một khi chưa cần làm điều đó.

Riêng tờ The Guardian của Anh tinh tế phân tích: "Đây không phải là đội Hà Lan rực rỡ nhất. Đội hình của họ hiện tại khác xa với trình độ của các đội Hà Lan cách đây 20 - 30 năm".

"Nhưng có cảm giác rằng đội hình này có sự cân bằng và gắn kết dưới thời HLV Louis van Gaal, điều không phải lúc nào cũng có ở các đội Hà Lan nhiều năm trước" - vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo nổi tiếng của Anh.