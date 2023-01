CLB Hà Nội và Hải Phòng chuẩn bị đối đầu ở Siêu cúp Quốc gia

Siêu cúp quốc gia là cuộc chạm trán giữa đội vô địch V-League và đội vô địch Cúp quốc gia. Tuy nhiên, ở mùa giải 2022, CLB Hà Nội giành cú đúp vô địch giải quốc nội nên đội bóng thủ đô sẽ tranh Siêu cúp Quốc gia với CLB Hải Phòng (Á quân V-League 2022).

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11 mét để xác định đội đoạt Siêu cúp quốc gia mà không đá hiệp phụ. Đội vô địch được nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Họp báo công bố trận Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng sẽ diễn ra vào ngày 29/1 (Ảnh: BTC cung cấp).

Nếu giành chiến thắng vào chiều 29/1 tới, CLB Hà Nội sẽ có danh hiệu Siêu cúp quốc gia thứ 5, trở thành đội đoạt nhiều Siêu cúp nhất của bóng đá Việt Nam, đồng thời lần thứ 2 giành cú ăn 3 lịch sử (từng có cú ăn 2 vào mùa 2019).

Ở trận tranh Siêu cúp quốc gia sắp tới, CLB Hà Nội sẽ có trận đầu tiên được dẫn dắt bởi tân HLV Bozidar Bandovic, trong khi đó cựu HLV của sân Hàng Đẫy là Chu Đình Nghiêm lại đang giữ "ghế nóng" ở CLB Hải Phòng.

"HLV Chu Đình Nghiêm từng là HLV trưởng nên hiểu rất rõ đội Hà Nội. Công việc của tôi là học hỏi, phân tích chiến thuật của ông Nghiêm và ê-kip, xây dựng lối chơi để thi đấu với CLB Hải Phòng. Chúng tôi gặp khó khăn khi có nhiều cầu thủ đang thi đấu cho tuyển Việt Nam và có thể chúng tôi sẽ có đầy đủ toàn bộ thành viên vào 10 ngày cuối trước khi trận đấu diễn ra.

Chức vô địch siêu cúp rất quan trọng. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện chuyên môn cho cầu thủ và giúp họ thi đấu tốt hơn, cũng là giúp cho đội tuyển quốc gia tốt hơn. Tôi tin rằng trận siêu cúp là trận đấu hay và CLB Hà Nội sẽ thi đấu tốt để giành chiến thắng trước đội Hải Phòng", HLV Bozidar Bandovic nói trong buổi họp báo Siêu cúp Quốc gia ngày 11/1.

Cựu HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm sẽ có màn đối đầu với tân HLV Bozidar Bandovic (Ảnh: BTC cung cấp).

Trong khi đó, nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 29/1 tới, CLB Hải Phòng sẽ có lần thứ 2 đoạt Siêu cúp quốc gia. Trước đó, đội bóng đất cảng có lần đầu đăng quang ở mùa giải 2005.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "CLB Hà Nội có nhiều cầu thủ hội quân cùng tuyển Việt Nam, sẽ không có nhiều thời gian hòa nhập với triết lý của HLV mới và đó là điều bất lợi. Nhưng CLB Hà Nội có bề dày, cầu thủ tốt và thi đấu cùng nhau rất nhiều năm, sẽ hòa nhập và hiểu triết lý một cách nhanh nhất. Cầu thủ chất lượng sẽ bù đắp được thời gian.

CLB Hải Phòng sẽ chơi một trận bóng đá cống hiến cho khán giả. Đầu năm, chúng tôi muốn gặp may mắn bằng chức vô địch để mở đầu một mùa giải khởi sắc. Năm nay, thể thức thi đấu V-League rất khó khăn với các đội tham gia khi phải tách nhóm, lực lượng của đội Hải Phòng mất nhiều vị trí trụ cột so với mùa 2022. Do vậy, mục tiêu là cố gắng vào top 8".