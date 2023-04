CLB Công An Hà Nội lên tiếng vụ hai trợ lý HLV nghỉ việc

"CLB Công An Hà Nội mới chỉ thành lập với khối lượng công việc khổng lồ. Những thiếu hụt về mặt nhân sự, là điều không thể tránh khỏi.

Ngoài ra, những thành viên trong Ban huấn luyện đội bóng cũng sẽ có những định hướng khác nhau. Chính bởi lẽ đó, Ban Lãnh đạo CLB Công An Hà Nội đã quyết định để hai trợ lý HLV đội một là ông Hứa Hiền Vinh và ông Lê Phước Tứ tạm dừng công việc, chờ những nhiệm vụ mới để phù hợp với định hướng khác về bóng đá trẻ", thông báo của đội bóng ngành Công An cho hay.

Cũng theo CLB Công An Hà Nội, cả HLV Hứa Hiền Vinh và HLV Lê Phước Tứ đều từng có kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ trẻ ở CLB Phố Hiến cũ, nay là PVF CAND.

Vị trợ lý sinh năm 1973 Hứa Hiền Vinh đã từng có 3 năm dìu dắt các thế hệ trẻ. Anh được đánh giá là người thầy hiền lành, luôn quan tâm đến những cầu thủ trẻ từ những điều đơn giản nhất.

Hai trợ lý HLV CLB Công An Hà Nội tạm dừng công việc (Ảnh: CLB Công An Hà Nội).

Trong khi đó, trợ lý HLV Lê Phước Tứ cũng đã có quãng thời gian công tác lâu năm ở lò đào tạo bóng đá trẻ PVF. Những kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là những trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia (ĐTQG) sẽ là hành trang quý giá để truyền dạy lại cho thế hệ cầu thủ sau này.

"Ban lãnh đạo CLB Công An Hà Nội cũng sẽ bổ sung những trợ lý mới cho đội bóng trong thời gian tới để tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban huấn luyện trước khi V-League quay trở lại", CLB Công An Hà Nội cho biết.

Liên quan đến tin đồn HLV Mano Polking trở lại V-League làm việc, CLB Công An Hà Nội không đề cập đến vấn đề này. Đội bóng ngành công an chỉ nói về lý do HLV Paulo Foiani vắng mặt ở vòng 7 V-League vừa qua, đồng thời sẵn sàng cho hành trình sắp tới tại giải bóng đá số một Việt Nam.

"Đã có những rủi ro xảy ra với HLV Paulo Foiani trước trận đấu với Nam Định khi ông gặp một số vấn đề về sức khỏe, mà cụ thể là vấn đề tiêu hóa, để khiến cho ông thầy người Brazil vắng mặt ở trận đấu gần nhất của CLB Công An Hà Nội.

Nhưng với quyết tâm của các cầu thủ và sự điều hành hợp lý từ các trợ lý còn lại, CLB Công An Hà Nội đã có được chiến thắng thứ hai trên sân nhà tại V-League một cách đầy thuyết phục.

Nó mở ra cơ hội cạnh tranh top đầu rõ ràng dành cho CLB ở chặng đường tiếp theo ở lượt đi V-League mùa này", CLB Công An Hà Nội cho hay.