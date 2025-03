Chuyên gia: "Đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải thắng đậm Lào"

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Lào hiện nay, so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á?

- Tôi cho rằng bóng đá Lào có nhiều tiến bộ trong những năm qua. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt đến trình độ gần với bóng đá Việt Nam, vẫn còn có khoảng cách giữa hai nền bóng đá và bóng đá Việt Nam vẫn xếp trên Lào khá xa.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nếu xếp bóng đá Đông Nam Á hiện tại thành 3 nhóm riêng biệt, phân chia theo trình độ, đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm 1 (cùng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia), Lào thuộc nhóm 3 (cùng nhóm với các đội Timor Leste, Brunei). Trong khi nhóm hai sẽ có các đội Myanmar, Philippines, Singapore.

Giữa nhóm 1 và nhóm 3 của khu vực Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Thế nên, sự tiến bộ của đội tuyển Lào chỉ là tiến bộ so với chính họ, chứ chưa thể so sánh đội tuyển Lào với đội tuyển Việt Nam, chưa thể so sánh bóng đá Lào với bóng đá Việt Nam.

So với AFF Cup, đội tuyển Lào hiện tại có thêm một số cầu thủ nhập tịch, ông đánh giá thế nào về những cầu thủ nhập tịch này?

- Như tôi đã đề cập, các cầu thủ nhập tịch đến với bóng đá Đông Nam Á hầu hết không có trình độ quá vượt trội. Cầu thủ nhập tịch của Indonesia gần như là ngoại lệ duy nhất, xuất phát từ mối quan hệ quốc tế và tiềm lực tài chính quá lớn của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir.

Đội tuyển Việt Nam vừa thắng Campuchia trong trận đấu mang tính khởi động cách đây ít ngày (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Lào vì thế cũng tương đương hoặc nhỉnh hơn cầu thủ chính gốc Lào đôi chút về mặt năng lực chuyên môn. Những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Lào cũng chỉ đá cho các đội hạng dưới của những nền bóng đá tại châu Âu và Mỹ, nên chất lượng không quá khác biệt.

Quay trở lại với đội tuyển Việt Nam, liệu có khả năng xảy ra một chiến thắng đậm cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik, trong trận đấu với đội tuyển Lào?

- Chúng ta sẽ giành chiến thắng, nhưng việc có thắng đậm hay không sẽ còn phải cân nhắc. Đối thủ chính của chúng ta tại bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 là Malaysia chứ không phải đội tuyển Lào. Chính vì thế, HLV Kim Sang Sik sẽ vừa cho đội thi đấu với Lào, vừa chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Malaysia.

Hơn nữa, tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam hiện nay sẽ khiến HLV Kim Sang Sik buộc phải thận trọng. Một số ca chấn thương xuất hiện trong thời gian vừa rồi, nếu đội căng sức đi tìm chiến thắng đậm trước Lào, sau đó khiến cho các trụ cột chấn thương trầm trọng hơn, hậu quả rất khó lường.

Còn về những gương mặt trẻ thì sao, liệu có cơ hội nào để các cầu thủ trẻ được tung vào sân trong trận đấu tới?

- Cơ hội luôn luôn có với mọi cầu thủ. Chỉ có điều các cầu thủ trẻ, các tân binh xuất hiện lúc nào, xuất hiện trong bao lâu còn tùy thuộc vào tính toán của HLV Kim Sang Sik và tùy thuộc vào tình thế trên sân.

Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng bộ khung gồm các cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu ngay từ đầu. Sau đó, khi cách biệt đạt đến ngưỡng an toàn, HLV Kim Sang Sik sẽ dần tung các cầu thủ trẻ vào sân, để họ tích lũy kinh nghiệm, cũng như để chuẩn bị cho hành trình tương lai.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!