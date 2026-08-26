Chuyên gia đánh giá về cơ hội vô địch của Alcaraz, Djokovic ở US Open

Huyền thoại quần vợt Boris Becker bất ngờ không đánh giá cao Alcaraz: "Đối với tôi, Alcaraz không phải là ứng cử viên hàng đầu. Việc cậu ấy lọt vào tuần thi đấu thứ hai là thành công lớn. Tôi thấy ngạc nhiên khi giới chuyên môn Alcaraz là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Sau 4 tháng không thi đấu, việc Alcaraz đạt phong độ tốt nhất ngay tại US Open là điều không thể. Tuy vậy, dù Alcaraz không ở phong độ đỉnh cao nhưng vẫn có thể đánh bại nhiều đối thủ".

Djokovic và Alcaraz nhận được sự quan tâm lớn ở US Open 2026 (Ảnh: ATP).

Việc Jannik Sinner rút lui khỏi US Open 2026 tại New York (Mỹ) vì chấn thương đầu gối phải tạo ra thay đổi đáng kể trước lễ bốc thăm. Tay vợt số 3 thế giới Carlos Alcaraz được đôn lên hạt giống số 2, trong khi tay vợt số 5 thế giới Novak Djokovic cũng hưởng lợi khi giữ được vị trí hạt giống số 4.

Alcaraz vừa trở lại sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương cổ tay phải. Việc bước vào một giải Grand Slam với tối đa 7 trận đấu theo thể thức 5 set đặt ra bài toán không nhỏ về khả năng duy trì thể lực của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Djokovic tránh được ba hạt giống hàng đầu là Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime trước vòng bán kết. Đó là lợi thế lớn của tay vợt 39 tuổi trong hành trình hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Huyền thoại Roger Federer đánh giá cao cơ hội của Djokovic ở US Open 2026: "Tôi đánh giá Djokovic rất cao, Tôi nhiều lần chứng kiến những gì Novak Djokovic làm được ở sân khấu lớn nhất môn quần vợt.

Khi nào Djokovic còn có tên trong danh sách thi đấu, cậu ấy vẫn còn cơ hội. Không phải ngẫu nhiên mà Djokovic vẫn còn thi đấu, vì cậu ấy tin tưởng vào khả năng đạt được thành tích cao".