Arthur Fils vô địch Cincinnati Open, quần vợt Pháp chấm dứt 12 năm chờ đợi

Arthur Fils đã khép lại hành trình đầy ấn tượng tại Cincinnati Open bằng chiến thắng kịch tính trước Frances Tiafoe trong trận chung kết diễn ra vào sáng 24/8 (giờ Việt Nam), qua đó giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp và chấm dứt 12 năm chờ đợi của quần vợt Pháp cho một chức vô địch Masters 1000. Tay vợt 22 tuổi đã xuất sắc hóa giải màn vùng lên của Tiafoe để thắng 6-3, 1-6, 6-0 tại Ohio, lần đầu tiên đăng quang ở một giải Masters 1000. Fils tận dụng thành công 4 trong 8 cơ hội break và hoàn toàn áp đảo ở set quyết định.

Arthur Fils vô địch Cincinnati Open 2026 (Ảnh: Getty).

“Cảm giác thật tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời. Tôi đã tập luyện rất nhiều, trải qua nhiều thứ và hy sinh rất nhiều. Có cả những chấn thương. Vì thế, giành được một danh hiệu như thế này có ý nghĩa rất lớn với tôi”, Fils chia sẻ sau trận đấu.

Trong trận chung kết, Fils nhập cuộc mạnh mẽ ở lần đầu tiên góp mặt tại một trận tranh chức vô địch Masters 1000. Những cú đánh uy lực giúp anh sớm vượt lên dẫn 3-0 sau khi giành break ở game thứ hai. Tiafoe sau đó dần cải thiện phong độ nhưng không thể ngăn Fils giành set đầu. Tay vợt người Pháp không phải đối mặt với break-point nào và thắng 13/15 điểm khi giao bóng một trong set này.

Tiafoe lần thứ hai góp mặt ở chung kết Cincinnati sau thất bại trước Jannik Sinner năm 2024, anh không bị đánh gục bởi màn khởi đầu mạnh mẽ của đối thủ. Tay vợt Mỹ tận dụng sự sa sút của Fils để giành break và nhanh chóng dẫn 3-0 trong set hai. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Tiafoe đưa trận đấu vào set quyết định.

Tuy nhiên, khi chức vô địch được đặt lên bàn cân, Fils lập tức chặn đứng đà hưng phấn của đối thủ. Tay vợt người Pháp tăng độ xoáy trong những cú thuận tay, khiến bóng nảy khó chịu và hoàn toàn áp đảo Tiafoe ở set quyết định. Fils bỏ lỡ hai điểm quyết định chiến thắng giải đấu (championship-point) khi Tiafoe giao bóng ở game thứ 6, nhưng không mắc sai lầm ở cơ hội thứ ba để khép lại trận đấu, giành danh hiệu ATP thứ 5 trong sự nghiệp và chức vô địch Masters 1000 đầu tiên.

Frances Tiafoe thi đấu ở trận chung kết Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Trước khi đến Cincinnati, Fils từng vào bán kết Masters 1000 tại Miami và Madrid trong mùa giải này. Sau khi đánh bại tay vợt số 10 thế giới Flavio Cobolli ở bán kết, anh tiếp tục phát huy hiệu quả những cú thuận tay uy lực trước Tiafoe để giành chức vô địch. Fils trở thành tay vợt nam thứ hai sinh từ năm 2004 trở đi vô địch Masters 1000, sau Jakub Mensik, người đăng quang tại Miami năm 2025.

“Trận đấu rất khó khăn. Tôi khởi đầu rất tốt, nhưng sang set hai lại mất tập trung đôi chút. Tiafoe thi đấu cũng rất tốt và gây rất nhiều áp lực cho tôi. Tôi đã tự nói chuyện với mình trong phòng vệ sinh, nhìn vào gương rồi tự nhủ rằng ngay cả khi phải thua, mình cũng không được chơi tệ hơn. Vì vậy, phải chiến đấu và tìm ra cách vượt qua. HLV của tôi cũng nói với tôi một vài điều và chúng ta có kết quả như hôm nay”, Fils kể lại về khoảnh khắc quyết định.

Với chiến thắng này, Fils nâng thành tích đối đầu với Tiafoe lên 2-0. Theo thống kê, tay vợt người Pháp hiện có thành tích 32 thắng - 10 thua trong năm 2026. Chức vô địch Cincinnati giúp Fils tăng 8 bậc lên vị trí thứ 5 trong cuộc đua ATP Live Race To Turin. Đây cũng là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên của một tay vợt Pháp kể từ khi Jo-Wilfried Tsonga vô địch tại Toronto năm 2014.

Arthur Fils đang trở lại mạnh mẽ ở nửa sau mùa giải 2026 (Ảnh: Getty).

Thành tích của Fils càng ấn tượng khi anh từng bỏ lỡ toàn bộ mùa giải sân cứng đầu năm tại Australia và Roland Garros vì chấn thương. Chức vô địch Cincinnati giúp tay vợt người Pháp tiến gần hơn đến mục tiêu lần đầu lọt Top 10 ATP. Fils sẽ tăng 10 bậc, lên vị trí số 11 thế giới vào hôm nay (24/8), chỉ kém Taylor Fritz 335 điểm. Tại US Open sắp tới, anh cũng không phải bảo vệ điểm số do từng bỏ lỡ giải đấu năm 2025 vì chấn thương lưng.