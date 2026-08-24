Alcaraz phớt lờ cảnh báo, Sinner nói không với US Open

Quyết định tham dự US Open 2026 của Carlos Alcaraz, bất chấp những cảnh báo về chấn thương cổ tay chưa hồi phục hoàn toàn, đang tạo ra sự đối lập rõ rệt với lựa chọn thận trọng của đối thủ Jannik Sinner. Trong khi Sinner quyết định rút lui để bảo vệ sức khỏe lâu dài, Alcaraz dường như sẵn sàng mạo hiểm, khiến giới chuyên môn không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi.

Alcaraz chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ khi dính chấn thương cổ tay tại Barcelona Open hồi tháng 4. Dù đã rút khỏi Cincinnati Open vì thừa nhận cổ tay chưa hoàn toàn bình phục, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn xác nhận sẽ tham dự nội dung đôi nam nữ tại US Open cùng Serena Williams và úp mở khả năng thi đấu đơn nam. Quyết định này khiến cựu vô địch US Open Andy Roddick và á quân Greg Rusedski bày tỏ sự khó hiểu.

Carlos Alcaraz đánh bóng trong buổi tập dành cho các tay vợt tại Ngày hội Arthur Ashe dành cho trẻ em, trong khuôn khổ US Open 2026, diễn ra tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King ở Flushing, New York, ngày 23/8 (Ảnh: Getty).

"Vì sao bạn lại bắt đầu trở lại khi đang chấn thương cổ tay và phải thi đấu thể thức ba trong năm set?", Rusedski đặt câu hỏi trên podcast mới nhất.

"Có lẽ Alcaraz nghĩ rằng mình có thể thắng nhanh trong ba set, qua đó từng bước lấy lại cảm giác thi đấu và có một ngày nghỉ giữa mỗi trận. Nhưng tôi nghĩ đó là một rủi ro rất lớn. Tôi sẽ rất bất ngờ nếu anh ấy thi đấu đơn nam. Tôi hy vọng anh ấy có thể dự US Open, nhưng tôi không chắc đây là lựa chọn sáng suốt, trừ khi tất cả chỉ là một chiêu quảng bá và anh ấy chỉ thi đấu đôi nam nữ rồi không tham dự nội dung đơn. Ai biết được? Chúng ta chỉ có thể biết khi anh ấy xuất hiện trên sân trong trận đầu tiên ở New York", Rusedski nói thêm.

Thông báo của Alcaraz được đưa ra không lâu sau khi Jannik Sinner xác nhận sẽ không mạo hiểm với sức khỏe và quyết định bỏ giải Grand Slam cuối cùng của năm 2026. Sự tương phản trong lựa chọn của hai tay vợt hàng đầu thế giới là điều khó có thể bỏ qua.

Cả Alcaraz và Sinner đều đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp và có thể cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất trong một thập kỷ tới. Một kỳ Grand Slam vào cuối năm 2026 sẽ không quyết định sự nghiệp hay di sản của họ. Tuy nhiên, nếu Alcaraz thi đấu đơn nam và khiến chấn thương cổ tay trở nên nghiêm trọng hơn, quyết định trở lại tại một giải Grand Slam năm set có thể biến thành canh bạc với những hệ quả lâu dài.

Trong khi đó, Sinner đang lựa chọn cách tiếp cận dài hạn, chấp nhận bỏ qua một giải đấu thay vì đẩy cơ thể đến giới hạn. Đây không phải lần đầu tiên hai tay vợt này tạo ra những câu hỏi về lịch thi đấu. Sinner thường có cách tiếp cận thận trọng hơn Alcaraz, ít tham gia các giải đấu biểu diễn và tập trung hơn cho sự nghiệp.

Sinner không thể thi đấu kể từ khi vô địch Wimbledon 2026 (Ảnh: Getty).

Ngược lại, Alcaraz không giấu mong muốn tận hưởng cuộc sống, vui chơi và thư giãn giữa những giải đấu lớn. Tư duy này từng là điểm bất đồng giữa Alcaraz và HLV cũ Juan Carlos Ferrero, đồng thời có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay gây bất ngờ giữa hai người vào cuối năm ngoái.

Nếu Alcaraz giành thêm một chức vô địch US Open vào cuối giải đấu năm nay, quyết định thi đấu tại New York của anh sẽ được chứng minh là đúng đắn. Nhưng nếu kết quả không như mong đợi, những dấu hỏi về cách Alcaraz lựa chọn lịch thi đấu sẽ một lần nữa được đặt ra. US Open sẽ diễn ra từ ngày 23/8 tới 13/9.