Alcaraz trải lòng sau hơn 4 tháng nghỉ thi đấu

Alcaraz xác nhận quyết định trở lại thi đấu tại US Open vào tuần trước, khép lại quãng thời gian hơn 4 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương cổ tay phải. Tay vợt người Tây Ban Nha gặp vấn đề trong trận đấu gần nhất tại Barcelona Open hồi tháng 4, sau đó buộc phải bỏ lỡ Roland Garros và Wimbledon.

Hôm chủ nhật (23/8), Alcaraz lần đầu tập luyện tại Flushing Meadows (New York) trong năm nay. Buổi tập trên sân Louis Armstrong thu hút đông đảo khán giả, tạo nên bầu không khí đặc biệt cho màn tái xuất của nhà vô địch 7 Grand Slam.

Alcaraz tập luyện trước thềm US Open (Ảnh: Getty).

“Sau vài tháng hồi phục chấn thương, tôi nhớ mọi thứ. Tôi nhớ nơi này, nhớ khán giả, nhớ những cậu bé nhặt bóng. Tôi nghĩ mình không thể bắt đầu ở một nơi nào tốt hơn nơi đây, vì vậy tôi cảm thấy rất biết ơn. Tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc”, Alcaraz chia sẻ sau buổi tập.

Tay vợt 23 tuổi đồng thời thừa nhận việc lựa chọn trở lại ngay tại một giải Grand Slam như US Open không phải quyết định dễ dàng.

“Đây là một giải đấu rất đặc biệt với tôi. Đó là một Grand Slam, thi đấu theo thể thức năm set thắng ba. Sau hơn 4 tháng, trở lại tại một giải Grand Slam không phải quyết định dễ dàng, nhưng tôi đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho giải đấu này”, Alcaraz nói.

Alcaraz bước vào US Open với tư cách đương kim vô địch. Năm 2025, anh đánh bại Jannik Sinner trong trận chung kết để lần thứ hai đăng quang tại Flushing Meadows. Năm nay, Sinner sẽ không tham dự giải do đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Trước đó, Alcaraz cũng có một mùa giải 2026 đáng nhớ khi vô địch Australian Open. Danh hiệu này giúp anh trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập bốn Grand Slam trong sự nghiệp.

Bên cạnh nội dung đơn nam, Alcaraz còn tham dự nội dung đôi nam nữ cùng Serena Williams. Hai tay vợt được miễn thi đấu vòng đấu và dự kiến sẽ thi đấu vào ngày mai (26/8, theo giờ New York, Mỹ).

Vòng thi đấu chính của nội dung đơn nam US Open 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 13/9 tại Flushing Meadows. Với Alcaraz, giải đấu đánh dấu sự trở lại sau quãng thời gian dài xa sân đấu, đồng thời mở ra cơ hội để anh bảo vệ danh hiệu trước khi hướng đến phần còn lại của mùa giải.