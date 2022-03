Chris Rock sắp có cơ hội "phục hận" Will Smith trên võ đài?

Tâm điểm của lễ trao giải danh giá nhất hành tinh Oscar 2022 chính là màn ẩu đả trực tiếp trên sóng truyền hình giữa diễn viên Will Smith và người dẫn chương trình Chris Rock .

Diễn viên Will Smith bênh vực vợ bằng cách đi thẳng lên sân khấu Oscar 2022 để tát đồng nghiệp Chris Rock.

Nam tài tử đình đám Will Smith đã hùng hổ đi thẳng lên sân khấu để tát Chris Rock khi diễn viên hài này buông lời trêu đùa về việc vợ của Smith, Jada Pinkett Smith, phải cạo trọc đầu do vật lộn với chứng rụng tóc.

Dù có nhiều tranh cãi sau hành động bạo lực của Will Smith với đồng nghiệp, thậm chí ngay cả việc Will Smith đã chính thức xin lỗi Chris Rock trên Instagram cá nhân, nhưng mới đây võ sĩ kiêm youtuber nổi tiếng Jake Paul bất ngờ đề nghị cả hai diễn viên này giải quyết mâu thuẫn trên sàn đấu quyền Anh.

Theo đó, Jake Paul đề nghị Will Smith và Chris Rock sắp xếp để so găng với nhau vào tháng 8 tới đây, đổi lại cả hai sẽ nhận được mức cát-xê khủng lên tới 15 triệu USD mỗi người.

Võ sĩ kiêm youtuber Jake Paul đề nghị Will Smith sẽ so găng với Chris Rock trên sàn đấu quyền Anh.

"Theo tôi thì Chris Rock và Will Smith nên gặp nhau trong một trận quyền Anh. Tôi sẽ chi 15 triệu đô la cho Will Smith và 15 triệu đô la cho Chris Rock nếu cả hai sẵn sàng lên sàn đấu. Hãy so găng với nhau vào tháng 8 tới đây. Ai đó hãy sắp xếp để tôi liên hệ với HLV quyền anh của Will Smith càng sớm càng tốt", võ sĩ kiêm Youtuber Jake Paul viết trên instagram cá nhân.

So với Chris Rock, diễn viên Will Smith có lợi thế hơn nếu đồng ý so găng trên võ đài khi anh từng được huấn luyện môn quyền anh sau khi đóng vai Muhammad Ali trong bộ phim tiểu sử về cuộc đời của võ sĩ huyền thoại này vào năm 2001. HLV Ray Leonard Darrell Foster là người đã huấn luyện quyền anh chuyên nghiệp cho Will Smith.

Hiện vẫn chưa có phản hồi từ diễn viên Will Smith cũng như Chris Rock về ý tưởng so tài trên sàn đấu quyền Anh mà Jake Paul đưa ra.