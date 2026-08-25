Tiền đạo Thái Lan: "Chúng tôi cố gắng ghi bàn thắng sớm ở Mỹ Đình"

"Trận đấu này quả thực sẽ rất khó khăn, đặc biệt là sau khi bị dẫn trước ở trận chung kết lượt đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng.

Cả đội đang rất quyết tâm, không được chủ quan và phải cố gắng ghi bàn thắng đầu tiên càng sớm càng tốt để có thể lật ngược tình thế", tiền đạo 20 tuổi Hanafi Mama của tuyển Thái Lan bày tỏ sau khi vừa cùng các đồng đội bay từ Thái Lan sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 26/8.

Tiền đạo Hanafi Mama khẳng định toàn đội Thái Lan sẽ nỗ lực khi tái đấu với tuyển Việt Nam (Ảnh: FA Thailand).

Trận thua 0-2 ở trận chung kết lượt đi trước tuyển Việt Nam hôm 22/8 đã đẩy đoàn quân của HLV Anthony Hudson vào thế khó, khi buộc phải thắng ngược "Rồng vàng" với cách biệt 3 bàn để giành chức vô địch.

Dù vậy phong độ của các cầu thủ Thái Lan ở giải đấu này đang không ổn định, khi họ đã để thua 2 trong 7 trận trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam.

"Tôi nghĩ điều chúng tôi cần cẩn trọng là những pha phản công và việc duy trì thể lực để thi đấu trọn 90 phút. Hiện tại tôi cảm thấy tự tin, các cầu thủ kỳ cựu đang động viên tôi và các cầu thủ trẻ đang noi theo bước chân của họ.

Tôi mong nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Đối với những người hâm mộ Thái Lan nào có thể đến sân vận động, hãy đến thật đông đảo. Đối với những người theo dõi trận đấu, hãy cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Thái Lan thông qua truyền hình trực tiếp", tiền đạo trẻ Hanafi Mama bày tỏ.

Thái Lan thua tuyển Việt Nam 0-2 ở trận chung kết lượt đi ngày 22/8 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson cũng thể hiện sự lạc quan ở trận chung kết lượt về khi nói: "Về khâu chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam, hiện tại chúng tôi chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng chúng tôi rất tự tin khi đến Việt Nam.

Ở trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc là không thể tận dụng thành công. Việc thủ môn đội tuyển Việt Nam được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng cho thấy chúng tôi đã gây ra không ít khó khăn cho họ.

Vì vậy, điều quan trọng lúc này là phải chuẩn bị thật kỹ. Toàn đội sẽ đến Việt Nam với sự tự tin và quyết tâm gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ trên sân khách".