Cầu thủ Thái Lan đấm thủ môn đối phương rồi ăn mừng như thể vừa ghi bàn

Tharathep đấm thủ môn đội Muang Trang rồi ăn mừng

Trong trận đấu giữa hai đội MH Nakhon Si và Muang Trang tại giải bóng đá hạng 3 Thái Lan, diễn ra hôm 18/2 vừa rồi, trong tình huống đội MH Nakhon Si ghi bàn, cầu thủ dự bị của đội này Tharathep từ ngoài sân nhào vào bên trong, bất thần đánh chỏ rất mạnh vào mặt thủ môn đội Muang Trang.

Tình huống bất ngờ khiến cho thủ thành của đội Muang Trang đổ gục xuống sân. Điều đáng nói hơn ở chỗ, sau khi tấn công thô bạo đối thủ, Tharathep vừa chạy vừa ăn mừng như thể anh vừa ghi bàn cho MH Nakhon Si.

Tharathep từ ngoài sân chạy vào đánh chỏ rất mạnh vào mặt thủ môn đội Muang Trang.

Trận này, dù MH Nakhon Si thắng chung cuộc 2-1, nhưng lãnh đạo đội bóng chẳng chút tự hào về những gì mà các thành viên của họ thực hiện, sau sự việc Tharathep tấn công thủ môn đối phương vô cớ.

Phía CLB MH Nakhon Si công khai xin lỗi các bên có liên quan, tỏ rõ lập trường phản đối bạo lực, phản đối những hành vi phi thể thao dưới mọi hình thức. Ngoài ra, phía CLB MH Nakhon Si còn đưa ra quyết định quan trọng: "Cắt hợp đồng ngay lập tức với cầu thủ Tharathep".

Sau khi sự việc xảy ra, CLB MH Nakhon Si tuyên bố cắt hợp đồng với Tharathep (Ảnh: Matichon).

Chưa hết, đội MH Nakhon Si còn phạt một trợ lý HLV có tên Hamaz Chukiatwongkul, do vị trợ lý HLV này đã "lao vào sân mà không có lý do chính đáng, đồng thời không can ngăn cầu thủ gây chuyện".

"Hamaz Chukiatwongkul sẽ bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận và bị giảm 50% lương" - thông báo của CLB MH Nakhon Si viết thêm.

Về phía Tharathep, trước phản ứng mạnh của dư luận và các trang mạng xã hội, cầu thủ này phải lên tiếng trên trang cá nhân của mình: "Tôi xin lỗi mọi người vì sự cố vừa qua. Đấy là sai lầm của tôi vì thiếu kiềm chế. Hành vi của tôi gây ảnh hưởng không chỉ cho cá nhân tôi mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB".