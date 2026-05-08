Cặp đôi pickleball quyền lực bất ngờ huỷ hôn

Trong thế giới pickleball chuyên nghiệp, nơi các vận động viên thường xuyên đồng hành cùng nhau như hình với bóng, series tài liệu mới mang tên "Partners" do PPA Tour sản xuất đã mang đến một góc nhìn trần trụi. Đỉnh điểm của sự kịch tính nằm ở tập 3, bóc trần sự thật về "đám cưới trong mơ" không bao giờ diễn ra của Hunter Johnson và Parris Todd.

Hunter Johnson và Parris Todd Được cho là cặp đôi hạnh phúc nhất làng pickleball quốc tế trước khi đổ vỡ (Ảnh: PPA Tour).

Trước khi sóng gió ập đến, Hunter Johnson và Parris Todd được coi là biểu tượng của sự thành công và hạnh phúc trong giới tinh hoa pickleball. Parris Todd, người từng lật đổ "nữ hoàng" Anna Leigh Waters cùng bạn trai Hunter Johnson luôn dành cho nhau sự ủng hộ tuyệt đối trên mọi đấu trường. Họ bên nhau gắn bó đến mức bạn bè trong giới đều tin rằng việc đám cưới diễn ra chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, mối quan hệ này bỗng chốc sụp đổ khi có sự hiện diện của Jaume Martinez Vich. Tay vợt người Tây Ban Nha với vẻ ngoài lãng tử và sức hút tự nhiên bị cho là nguyên nhân khiến cặp đôi kể trên "đường ai nấy đi". Đáng nói, Martinez Vich vốn có mối quan hệ khá thân thiết với cả hai, thậm chí thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ Hunter mỗi khi cần chỗ ở hay ăn uống.

Dù ê kíp làm chương trình không trực tiếp kết luận về một vụ ngoại tình, nhưng thái độ lấp lửng của Martinez Vich trước những giọt nước mắt của người trong cuộc đã khiến dư luận dậy sóng.

Trước mũi dùi chỉ trích, tay vợt người Tây Ban Nha lên tiếng đầy ẩn ý: "Chỉ có tôi và người đó biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Tôi ước mọi người sống cuộc đời của mình vui vẻ thay vì ngồi buôn chuyện vớ vẩn".

Sự xuất hiện của Jaume Martinez Vich tạo ra rạn nứt giữa cặp đôi Hunter và Parris (Ảnh: IGNV).

Sự im lặng của Parris Todd và thái độ rút lui của Hunter Johnson sau cú sốc bị "thay lòng đổi dạ" càng khiến những đồn đoán trở nên có cơ sở. Hunter đã chọn cách rời xa những ồn ào truyền thông, tạm rời sân đấu để tìm sự tĩnh lặng trước khi thực hiện một cuộc hành trình "phục thù" bằng chuyên môn.

Anh nhanh chóng càn quét các giải đấu lớn, liên tiếp đánh bại các đối thủ sừng sỏ để leo lên vị trí số một thế giới ở nội dung đơn nam. Đây được xem là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh của một vận động viên đứng dậy từ đống đổ nát của tình yêu.

Câu chuyện của Hunter Johnson không chỉ là một scandal tình ái đơn thuần, mà đã trở thành nguồn cảm hứng về nghị lực vượt qua biến cố để khẳng định giá trị bản thân trên đỉnh cao sự nghiệp.