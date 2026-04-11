Camel Beer đồng hành Aqua Warriors Hạ Long 2026

Sự kiện tiếp tục ghi dấu sự đồng hành của thương hiệu Camel Beer trong vai trò nhà tài trợ chính, hứa hẹn mang đến một sân chơi bùng nổ cho cộng đồng yêu thể thao phối hợp.

Hành trình bền bỉ gắn kết cùng thể thao Việt

Đây không phải là lần đầu tiên Camel Beer bắt tay cùng các giải đấu thể thao quy mô lớn. Trước đó, thương hiệu đã để lại dấu ấn đậm nét khi đồng hành cùng Marathon Quảng Trị 2025 - Camel Cup và Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup.

Việc tiếp tục trở thành nhà tài trợ danh xưng cho giải đấu tại Hạ Long một lần nữa khẳng định cam kết dài hạn của Camel Beer trong việc ủng hộ và phát triển phong trào thể thao nước nhà. Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà tài trợ, Camel Beer còn trở thành bạn đồng hành, tiếp thêm nguồn năng lượng cho các vận động viên sau những giờ phút thi đấu căng thẳng.

Camel Beer tiếp tục là nhà tài trợ chính sự kiện Aqua Warriors 2026 - Camel Cup tại Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh: Camel Beer).

Tinh thần bứt phá giới hạn

Aqua Warriors Hạ Long - Camel Cup là giải đấu thể thao phối hợp (bơi - đạp - chạy) đầy thách thức, nơi các vận động viên phải đối mặt với làn nước biển và cung đường đua đòi hỏi sức bền bỉ cực độ. Tinh thần của sự kiện được đánh giá là có sự tương đồng sâu sắc với giá trị cốt lõi mà Camel Beer theo đuổi: Khơi nguồn bản lĩnh và bứt phá mọi giới hạn của bản thân.

Chia sẻ về sự gắn kết này, ông Lê Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel cho biết: “Đi qua nhiều mùa giải cùng ban tổ chức, chúng tôi rất ấn tượng về tinh thần bản lĩnh của các chiến binh.

Họ không chỉ phi thường về thể lực, mà còn cả ý chí bền bỉ, không bỏ cuộc. Đó cũng chính là những giá trị mà thương hiệu chúng tôi luôn hướng đến - luôn cổ vũ cho những nỗ lực phi thường và tinh thần bản lĩnh dám đương đầu với thử thách”.

Camel Beer cũng đã đồng hành cùng Aqua Warriors 2025 - Camel Cup tại Vân Đồn, Quảng Ninh (Ảnh: Camel Beer).

Và giải Marathon Quốc tế Quảng Trị 2025 - Camel Cup (Ảnh: Camel Beer).

Sức hút từ đường đua di sản

Aqua Warriors Hạ Long 2026 - Camel Cup không chỉ thu hút bởi tính chuyên môn cao mà còn bởi đường đua tuyệt đẹp ven biển Hạ Long. Giải đấu bao gồm nhiều cự ly phù hợp với mọi lứa tuổi, từ những vận động viên chuyên nghiệp đến các bạn nhỏ đam mê thể thao, tạo nên một ngày hội gia đình và cộng đồng đầy ý nghĩa.

Ban tổ chức cho biết, mọi công tác chuẩn bị về an toàn đường bơi, tiếp nước và y tế đã được hoàn tất để đón chào đón gần 3.000 chiến binh từ khắp nơi về hội tụ. Sự hiện diện của Camel Beer với các trạm tiếp năng lượng và khu vực trải nghiệm văn hóa ẩm thực tại đích đến được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm sức nóng cho ngày hội.

Đại diện tập đoàn khẳng định, trong tương lai, Camel Beer sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đồng hành cùng các hoạt động thể thao, văn hóa cộng đồng, góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh và tinh thần bản lĩnh đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 11/4 tại bãi tắm Hòn Gai, Hạ Long, hứa hẹn một cuộc đua kịch tính và đầy cảm xúc dưới sự cổ vũ của hàng nghìn du khách, người dân địa phương.