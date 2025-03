Các tay golf hàng đầu thế giới tham dự The Player Championship 2025

Tổng giá trị tiền thưởng của The Player Championship năm nay là 25 triệu USD (khoảng 638 tỷ đồng). Đây là con số tạo được sự hấp dẫn đối với các golfer mạnh nhất thế giới.

Nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Xander Schauffele đang muốn tìm lại phong độ cao nhất của mình (Ảnh: Getty).

Số một thế giới, đồng thời là đương kim vô địch Olympic Scottie Scheffler (Mỹ) có mặt tại giải đấu năm nay.

Số hai thế giới Rory McIlroy (Bắc Ireland) cũng góp mặt. Giải còn có sự hiện diện của số 3 thế giới, nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Xander Schauffele (Mỹ).

Số một thế giới Scottie Scheffler tiếp tục là ứng cử viên vô địch nặng ký ở mọi giải đấu mà anh góp mặt (Ảnh: Getty).

Chưa hết, cựu số một thế giới Jordan Spieth (Mỹ), cựu vô địch FedEx Cup play-off Patrick Cantlay (Mỹ) cũng không muốn bỏ qua giải đấu này. Ngoài ra, tay golf từng hai lần giành huy chương đồng (HCĐ) Olympic Paris 2024 và Tokyo 2020 Hideki Matsuyama (Nhật Bản) cũng đến với giải.

The Player Championship 2025 sẽ diễn ra từ đêm 13 đến rạng sáng 17/3 (theo giờ Việt Nam), trên cụm sân The Players Stadium Course, thuộc Ponte Vedra Beach (bang Florida, Mỹ).