Bryson DeChambeau trải qua phẫu thuật, bỏ lỡ PGA Championship

Trên trang cá nhân của mình, Bryson DeChambeau cho biết anh vừa trải qua ca phẫu thuật gân khoeo ở cổ tay trái, và sẽ không tham dự giải major (tương đương với hệ thống các giải Grand Slam trong môn quần vợt) rất được chờ đợi là PGA Championship.

Golfer có biệt danh "nhà bác học" này cho biết đây là chấn thương mà anh dính phải trong quá trình tham dự giải đấu ở Saudi Arabia cách nay không lâu. Điều đáng nói hơn, Bryson DeChambeau dính chấn thương khi đang giải trí với môn bóng bàn, rồi bị trượt chân ngã.

Bryson DeChambeau sẽ tạm xa sân golf chuyên nghiệp trong khoảng 2 tháng (Ảnh: Getty).

Vì chấn thương này mà Bryson DeChambeau vắng mặt Texas Open, anh trở lại ở giải The Masters diễn ra cách nay một tuần, nhưng bị cắt loạt sau vòng 2, do đánh nhiều hơn số gậy tiêu chuẩn, theo quy định của The Masters.

Cũng trên trang cá nhân của mình, Bryson DeChambeau nói: "Tôi đã cố gắng thi đấu để vượt qua chấn thương ở 3 sự kiện gần đây, trong đó bao gồm cả The Masters, nhưng tôi cảm nhận được rằng đây là chấn thương cần phải phẫu thuật".

Golfer có biệt danh "nhà bác học" đăng ảnh vừa trải qua ca phẫu thuật cổ tay (Ảnh: Instagram của Bryson DeChambeau).

"Do gãy xương, tôi luôn thấy khó chịu mỗi khi thi đấu, rồi làm ảnh hưởng đến phong độ. Chấn thương ảnh hưởng lớn đến thể chất lẫn tinh thần của tôi" - Bryson DeChambeau nói thêm.

Golfer có biệt danh "nhà bác học" cho biết anh chỉ có thể trở lại hoàn toàn sau 2 tháng nữa, trong khi chỉ còn khoảng 5 tuần nữa, PGA Championship, giải major rất được chờ đợi sẽ diễn ra.

Giải đấu này kéo dài từ ngày 19 - 22/5, chắc chắn Bryson DeChambeau không thể tham dự. Golfer từng vô địch giải U.S. Open (cũng nằm trong hệ thống major) chỉ có thể hy vọng trở lại ngay trước U.S. Open năm nay, diễn ra khoảng một tháng sau PGA Championship.