Tiger Woods và Phil Mickelson tham dự U.S. Open 2022

Trước đó, chính Tiger Woods tiết lộ anh không đủ thể lực để đấu mọi giải trên PGA Tour, mà chỉ lựa chọn tham gia các giải quan trọng, như các giải major (tương đương với tính chất hệ thống Grand Slam trong môn quần vợt).

Tiger Woods và Phil Mickelson sẽ cùng tham dự U.S. Open năm nay (Ảnh: Getty).

Tiếp sau The Masters và The Open Championship, tay golf huyền thoại này xác nhận anh đã đăng ký tham dự U.S. Open năm nay (diễn ra từ ngày 16 - 19/6).

Phát biểu trên kênh truyền thông nổi tiếng Sky Sport, Tiger Woods khẳng định: "Tôi sẽ không thi đấu theo lịch trình đầy đủ nữa. Tôi chỉ chọn tham gia những sự kiện lớn, như các giải major".

Cùng xuất hiện tại U.S. Open năm nay giống Tiger Woods là Phil Mickelson, người đang giữ kỷ lục là golfer lớn tuổi nhất từng vô địch một giải major (đoạt danh hiệu tại PGA Championship hồi năm ngoái, khi đã 50 tuổi 11 tháng).

Phil Mickelson giống Tiger Woods ở chỗ hiện anh không còn thường xuyên tham dự các sự kiện trên PGA Tour, chỉ góp mặt ở một số giải đấu lớn, mang tính chất đặc biệt.

Giải thích về quyết định mình không thường xuyên thi đấu trên PGA Tour như trước đây, Phil Mickelson bộc bạch: "Tôi biết mình chưa đạt phong độ tốt và rất cần thời gian cho gia đình vào lúc này. Tôi đang cố gắng trở thành mẫu người đàn ông mà tôi từng mong ước".