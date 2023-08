Bruno Fernandes bị chê không xứng đáng làm đội trưởng Man Utd

Bruno Fernandes đã bị chỉ trích sau trận thua 0-2 của "Quỷ đỏ" trước Tottenham sau khi tiền vệ 28 tuổi công khai yêu cầu ban tổ chức Premier League phải xin lỗi.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha không hài lòng khi Man Utd không được hưởng quả phạt đền sau nỗ lực dứt điểm của Alejandro Garnacho đưa bóng chạm vào cánh tay của Cristian Romero.

Tình huống Garnacho dứt điểm chạm tay Romero trong vòng cấm nhưng trọng tài Michael Oliver từ chối thổi phạt đền cho Man Utd (ảnh: Sky Sport).

Tình huống này đã được công nghệ VAR xem xét nhưng trọng tài Michael Oliver ra hiệu cho trận đấu tiếp tục và từ chối cho Man Utd được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, sau trận đấu, Fernandes tức giận khẳng định lẽ ra đội bóng của anh nên được hưởng một quả phạt đền.

"Tôi muốn xem liệu Jon Moss (trưởng ban trọng tài Premier League) có đến xin lỗi ở phòng thay đồ của chúng tôi như ông ấy đã lên tiếng xin lỗi với HLV của Wolves hay không", Bruno Fernandes nói.

Bruno Fernandes chỉ trích quyết định của trọng tài sau trận thua 0-2 trước Tottenham (ảnh: Getty).

Tuyên bố của Fernandes đã bị cựu tiền đạo Blackburn và Chelsea, Chris Sutton chỉ trích dữ dội. "Hoàn toàn không, trọng tài không có lỗi", Sutton nói trên chương trình It's All Kicking Off .

"Bruno Fernandes trước hết cần phải tự giải quyết vấn đề của mình, là màn trình diễn của đội cậu ấy trước khi phán xét các trọng tài và quyết định của họ. Đối với tôi, Bruno Fernandes không nên làm đội trưởng của Man Utd, hoàn toàn không, cậu ấy không phải là một thủ lĩnh. Về cơ bản, tuyên bố của cậu ấy đã nói lên tố chất thủ lĩnh của cậu ấy.

Đó là trách nhiệm của một đội trưởng và điểm mấu chốt là hai màn trình diễn đầu tiên ở mùa giải mới của Man Utd. Họ vẫn giống như mùa giải trước, còn mắc kẹt trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Lẽ ra cậu ấy cần phải xuất hiện và thể hiện phẩm chất lãnh đạo tốt hơn, không đổ lỗi cho trọng tài", Chris Sutton nói thêm.

Fernandes được đeo băng đội trưởng Man Utd vào ngày 20/7 sau khi HLV Erik Ten Hag tước chức vụ này của Harry Maguire. Trung vệ người Anh trước đó đã đeo băng đội trưởng trong 3,5 năm nhưng không còn được trọng dụng dưới thời chiến lược gia người Hà Lan.