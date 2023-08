Man Utd ra thông báo, Mason Greenwood hết cửa ở lại sân Old Trafford

"Man Utd đã kết thúc cuộc điều tra nội bộ về những cáo buộc chống lại Mason Greenwood", thông báo của đội chủ sân Old Trafford trên trang chủ về vụ việc được điều tra nội bộ kéo dài trong 6 tháng qua.

Trước đó, Greenwood đã bị Man Utd đình chỉ thi đấu trong 18 tháng qua sau khi bị bắt vào tháng 1/2022 do cáo buộc hiếp dâm bạn gái, khiến tiền đạo 21 tuổi không được phép thi đấu cho CLB hoặc tập luyện cùng các đồng đội tại Carrington.

Mason Greenwood buộc phải rời Man Utd trước làn sóng phản đối của người hâm mộ "Quỷ đỏ" (Ảnh: Getty).

"Quỷ đỏ" cũng đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ trong 6 tháng qua kể từ khi các công tố viên xác nhận hồi đầu tháng 2 rằng họ đã hủy bỏ cáo buộc cưỡng hiếp và hành hung đối với tiền đạo sinh năm 2001.

"Quá trình điều tra của chúng tôi bắt đầu vào tháng 2/2023, sau khi mọi cáo buộc chống lại Mason bị bãi bỏ.

Chúng tôi đã tính đến mong muốn, quyền và quan điểm của nạn nhân bị cáo buộc cùng với các tiêu chuẩn và giá trị của CLB, đồng thời tìm cách đối chiếu càng nhiều thông tin và bối cảnh càng tốt.

Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tiến hành điều tra cẩn thận để thu thập bằng chứng một cách đầy đủ nhất.

Dựa trên bằng chứng có sẵn, chúng tôi đã kết luận rằng Mason không phạm tội như những cáo buộc ban đầu. Dù vậy, như Mason công khai thừa nhận ngày hôm nay, anh ấy đã phạm sai lầm và anh ấy phải chịu trách nhiệm", thông báo của Man Utd về tiến trình điều tra nội bộ đối với Greenwood trong 6 tháng qua.

Và khi mùa giải vừa chính thức bắt đầu, xuất hiện thông tin đội chủ sân Old Trafford muốn đưa Mason Greenwood trở lại thi đấu cho đội một. Tuy nhiên, kế hoạch của "Quỷ đỏ" đã phải thay đổi vào phút cuối trước làn sóng phản đối của người hâm mộ cũng như của đội nữ Man Utd.

"Tất cả những người liên quan, bao gồm cả Mason, đều nhận ra những khó khăn khi anh ấy bắt đầu lại sự nghiệp của mình tại Man Utd. Do đó, cả hai bên đã nhất trí rằng sẽ là thích hợp nhất nếu cậu ấy rời Old Trafford, và giờ chúng tôi sẽ làm việc với Mason để đạt được kết quả đó", thông báo của Man Utd chốt lại tương lai của Mason Greenwood ở sân Old Trafford.